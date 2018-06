(Görüntülü) İnce: Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez (3)

Nedim KOVAN/ORDU, () - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu'daki mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt vererek, "Diyarbakır mitingini istihbarata sormuş, alana gelen herkes HDP'liymiş. Nereden biliyorsun, herkesi fişledin mi? Sen yanındaki 5 yaveri bile doğru düzgün seçememişsin, yaverin bile FETÖ'cü çıktı. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez" dedi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Yoğun kalabalığa dikkat çeken İnce, "Miting alanına giremeyenler sizden daha fazla, böyle bir mitingi ilk kez görüyorum. Şu anda bütün balkonlar dolu, yol boyu dolu, her taraf. Bu milletin ayaklanışını, hep birlikte şahlanışını emin olun. Allah'ın izniyle kimse durduramaz" dedi. Ordu'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen İnce, "Yalova'dan aradılar 'Her taraf kesildi' diye. Erdoğan gelecekmiş. Erdoğan'a Ordu'dan sesleniyorum; Ya bu kadar korkmana gerek yok. Yalovalılara kefilim ben, merak etme. Milletinden korkan bir Cumhurbaşkanı olmaz" diye konuştu. DÜNYA BÜYÜK BİR DEĞİŞİM İÇİNDE Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle ilgili eleştirilerine de yanıt veren İnce, "Yepyeni bir teknoloji geliyor. Dünya büyük bir değişim içinde. Dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor. Muharrem İnce Ordu'dan miting yapıyor, 5 sene sonra Cumhurbaşkanlığının sonunda yeniden aday olduğunda bu görüntüyü alacaklar 3 boyutlu bir şekilde, İstanbul'da Muharrem İnce'yi üç boyutlu izleyebileceksiniz. Teknoloji korkunç ilerliyor. Ben 'Gelecek' diyorum, arkadaş 'Kıraathane' diyor. Neymiş projesi? 3 projesi var. Park yapacakmış, stat yapacakmış, kıraathane açacakmış. Yani diyor ki 'Gençler siz işsizsiniz, işsiz kalmaya devam edeceksiniz. Ama sizi keklemek için bir kıraathaneye gelin, kek beleş.' Dün kekin yanına çorba da ilave etti" diye konuştu. 'FINDIK 15 LİRA OLACAK' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu'ya defalarca geldiğini ve fındığı konuşmadığını da iddia eden İnce, "Kaç kere geldi Ordu'da miting yaptı. Size bir kez olsun 'Fındık' dedi mi? Emin olun bu sefer diyecek. Cumhurbaşkanı olduğumda fındık 15 lira olacak. Dünyadaki fındığın yüzde 75'ini biz üretiyoruz, fiyatını biz belirleyemiyoruz. Dünyadaki fındığın yüzde 75'ini üret, başkaları söz sahibi olsun. Buraya gelip bir kez 'Fındık' diyemedin, 8 milyon insan bundan ekmek yiyor" dedi. 'YAVERİN BİLE FETÖ'CÜ ÇIKTI' Diyarbakır mitingine yönelik eleştirilere de görüntüleriyle cevap veren İnce, şöyle konuştu: "Size hiç yalan söylemeyeceğim. Erdoğan gibi yapmayacağım, Diyarbakır mitinginde 'Kimsenin elinde Türk bayrağı yok' diyor. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, sen nasıl bir yalancısın ya. Bu ne? İstihbarata sormuş alana gelen herkes HDP'liymiş. M, İ, T. MİT; bu Muharrem'i İzleme Teşkilatı, bu işe mi yarıyor? Sana o MİT doğru cevap vermemiş, o meydanda AK Parti'li kardeşlerim vardı. Bu nasıl bir mantık? MİT'in görevi mi bu? Nereden biliyorsun sen, herkesi Türkiye'de fişledin mi? Nereden biliyorsun HDP'ye oy verdiğini? Fişli mi onlar? Bu ülkenin istihbaratı benim mitinglerimi mi takip ediyor? Sen yanındaki 5 tane yaveri bile doğru düzgün seçememişsin, yaverin bile FETÖ'cü çıktı, bana istihbarattan bahsediyorsun. Darbeyi eniştesinden öğrenen adam, istihbarattan bahsedemez. Bana bunları söylemez" ifadelerini kullandı. KAÇAK GÜREŞME, KAÇMA Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bay Muharrem' sözünü de hatırlatan İnce, "Bir şey daha demiş dün. 'Bay Muharrem' diyor bana. Bay bay bay Recep, bay bay. Dün 'Bay Muharrem sen birinci çıkamazsan siyaseti bırakır mısın?' diyor. 'Bay Kemal de rahatlasın' diyor. Kemal Kılıçdaroğlu rahat, rahatsız olan sensin. Daha maça yeni başladık. Bırakırım bay bay Recep ama bir şartla. Benim karşıma bir televizyona çık, tartışalım. O zaman söz. Kaçak güreşme, kaçma. Bak her yerde 'Ben ustayım' diyorsun. Bana da 'Çırak' diyorsun. Sen nasıl çakma ustasın ki çıraktan kaçıyorsun?" dedi. İnce, "Ben 'Fabrika açacağım' diyorum, sen 'Kıraathane açacağım' diyorsun. Türkiye batıyor batıyor. Sıkı durun bir şey söyleyeceğim. Bugün çok ilginç bir şey oldu. 2,5 milyon daha Suriyeli Türkiye'ye gelebilir. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadık. Eğer bu seçimi Erdoğan bir daha kazanırsa yandık. Dolar 8-10 TL olur, 2.5 milyon Suriyeli daha gelir, karanlık günler bekler Türkiye'yi. Bu zor durumdan çıkabilmesi için yorgun adama değil taze kana ihtiyaç var" diye konuştu. İSRAİL İLE GİZLİ ANLAŞMA İMZALADINIZ MI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail politikalarıyla ilgili açıklamalarını da hatırlatarak, miting alanındaki vatandaşlara ekranda video izleten İnce, "Dış politikaya bakın kavga etmediği insan yok. Rusya ile kavga etti, Rus turistler gelmedi. Antalya'da turizmci çöktü. Domatesleri almadı, tarımcı, çiftçi çöktü. Almanya ile kavga etti, barışmak için yenilebilir enerji ihalesini verdi. Petrol Ofisi'ni Hollandalılara sattı. Amerikalılarla kavga etti, 11 milyar dolarlık uçak aldık. Herkesle kavgalıyız, hepsinin bedelini ödedik. 'İsrail politikan ne, açıkla' diyor bana. Erdoğan sana söylüyorum Trabzon'dasın yakındasın. İsrail ile gizli anlaşma imzaladın mı? Yalan söyleme imzaladın. Petrol taşımacılığı devam ediyor mu? İsrail'den tohum almaya devam ediyor musun? 'İsrail mallarını boykot etme' diye okul müdürlüklerine yazı gönderdiniz mi? İsrail politikasını tartışmak için gel karşıma televizyona. Niye korkuyorsun? Sizce gelebilir mi? Bence gelecek" diye konuştu. 48 SAAT İÇİNDE OHAL'İ KALDIRACAĞIZ Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı olunca OHAL'in 48 saat içinde kaldırılacağını, her mahalleye kreş açacağını, hiçbir sınavdan ücret alınmayacağını, en büyük 3 projesinin olduğunu da belirterek, "Benim en büyük 3 projem; huzur, barış, mutluluk. Başı açık kapalı yok, sağcı- solcu yok. Türk- Kürt yok. Alevi- Sünni yok, 81 milyonu barıştıracağız. Ben televizyonlara tek çıkmayacağım. Çıktığım zaman Ordu Üniversitesi'nin gençleri gelsin onlarla tartışacağız. Mesela fındık üreticileriyle birlikte çıkacağım. Bir akşam besicilerle çıkacağım. Milletin huzurunda çanak soru sormak yok. Türkiye'yi bu korku, bu güvensizlik, bu gelecek korkusunu atacağız bir kenara" dedi. Muharrem İnce, Cumhuriyet'in Karadeniz'e bir borcu olduğunu, Cumhurbaşkanı seçildiğinde Samsun-Sarp demiryolunu yaparak Cumhuriyet'in borcunu da ödeyeceğini sözlerine ekledi. İnce, mitingin ardından otobüsle Giresun'a hareket etti.