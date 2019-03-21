(Görüntülü) İmamoğlu: Keşke bir araya gelseydik el ele, kol kola mesaj verseydik

Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL()CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Halkalı'daki Nevruz programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, bir gazetecinin "Sayın Binali Yıldırım'ın da bugün burada bir programı vardı. Beklemeyecek misiniz" şeklindeki sorusuna, "Saat 17.00'de benim bir programım var. Şu ana kadar gelmeyen Binali Yıldırım, şayet benim çıkışımı bekliyorsa, ben çıkıyorum gelsin o zaman. Ben vazifemi yaptım. Nevruzu kutladım. Keşke nevruzda bir araya gelseydik" şeklinde cevap verdi.



İmamoğlu, "Keşke bir araya gelseydik, el ele kol kola mesaj verseydik. Fırsattı bu. Nevruz birleşme günüdür, barış günüdür. Barıştan korkmayalım. Barış ve güzel dil bu ülkenin kurtuluşudur. Başka hiçbir kurtuluş vesilesi ve vasfı bulunamaz. Kucaklaşmak ve kol kola durmak, tatlı yarış öyle olur. Tatlı yarış bir birinden ayrılarak olmaz. Keşke gelseydi. Ama yine de Sayın Yıldırım'ın nevruzunu kutluyorum" diye konuştu.



AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun resmi programlarında saat 14.30'da Yahya Kemal Kültür Merkezi'ndeki nevruz kutlamalarına katılacakları belirtiliyordu.