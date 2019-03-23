(Görüntülü) İmamoğlu Bahçelievler'de konuştu

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkında düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde İmamoğlu'na CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan da eşlik etti.



Burada konuşan İmamoğlu, "Çocuklarımızı İstanbul'un her yerinde eşitleyeceğiz. Aynı seviye ve güzellikte çevrelerde yetiştireceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerinde, kreşlerinde mutlu olacaklar. Çocukların mutlu olmadığı şehir mutlu olamaz. Kadınların mutlu olamadığı şehir mutlu olamaz. Çocuk, genç ve kadın bizim önceliğimiz olacak. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum" dedi.



İmamoğlu konuşmasının şöyle sürdürdü:



"31 Mart'ta seçim bitecek. 1 Nisan'da herkes birbirinin yüzüne bakacak. İnsanları birbirine kıran döken laflar etmeyin. Hep beraber devlet adamlığı yapalım yakışan odur. Bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, seçim kurulları görevinizi sağlam yapın. Biz de yapacağız. Günün sonunda el sıkışalım."