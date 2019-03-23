Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çin’de tur otobüsü yandı: 26 ölü, 28 yaralı
Çin’de tur otobüsü yandı: 26...
Mogadişu'da patlama
Mogadişu'da patlama
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...

(Görüntülü) İmamoğlu Bahçelievler'de konuştu

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkında düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde İmamoğlu'na CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan da...

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL -CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Bahçelievler Yenibosna Kuleli Parkında düzenlenen mitinge katıldı. Mitingde İmamoğlu'na CHP Bahçelievler Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Özkan da eşlik etti.

Burada konuşan İmamoğlu, "Çocuklarımızı İstanbul'un her yerinde eşitleyeceğiz. Aynı seviye ve güzellikte çevrelerde yetiştireceğiz. Çocuklarımız kütüphanelerinde, kreşlerinde mutlu olacaklar. Çocukların mutlu olmadığı şehir mutlu olamaz. Kadınların mutlu olamadığı şehir mutlu olamaz. Çocuk, genç ve kadın bizim önceliğimiz olacak. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum" dedi.

İmamoğlu konuşmasının şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta seçim bitecek. 1 Nisan'da herkes birbirinin yüzüne bakacak. İnsanları birbirine kıran döken laflar etmeyin. Hep beraber devlet adamlığı yapalım yakışan odur. Bakanlıklar, ilgili bakanlıklar, seçim kurulları görevinizi sağlam yapın. Biz de yapacağız. Günün sonunda el sıkışalım." 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328