(Görüntülü) HÜDA PAR lideri Yavuz: Bütün yanlışlara 'evet' demeyeceğiz

Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı verdik fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara 'Evet' deme anlamını taşımamaktadır" dedi. HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz Bursa İl Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programında partililer ve sivil topum kuruluşları ile biraraya geldi. İftar sonrasında konuşan Yavuz 15 Temmuz akşamı HÜDA PAR'a düşmanıklarını ilan eden güçlerin siyasal ve iktisadi tasarımlarını reddettiklerini, anayasanın acilen değişmesi gerektiğini söyledi. Yavuz, "15 Temmuz akşamı bize düşmanlıklarını ilan eden güçlerin bize dayatmış olduğu siyasal ve iktisadi tasarımları reddediyoruz. Onun yerine bu milletin değerlerine inançlarına uygun tarihi ile geleneği ile kültürü ile uygun ve uyumlu bir siyaset tasarımı bir iktisadi tasarımı bu millete hediye etmeliyiz. Türkiye'nin en acil ihtiyacı olan şey bu darbe anayasasını değiştirmektir. Bu darbe anayasasını değiştirmek 15 Temmuz akşamı bu ülkeye açıkça düşmanlık edenlerin yapmış oldukları sistemlerini tasarımlarını reddetmek olacaktır." dedi. Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledikerini söyleyen Yavuz, "Biz Cumhurbaşkanlığı meselesinde bir aday çıkarmadık, adayların içerisinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı verdik. Fakat bizim bu destekleme kararımız bütün yanlışlara 'Evet' deme anlamını taşımamaktadır. Kim kızacak, kim küsecek, kim darılacak, kim hiddetlenecek diye bakmadan; korkmadan, cesaretle ama hakaret etmeden, nezaketle yanlışları dile getireceğiz. Onun için Türkiye'nin gerçek anlamda böyle bir muhalefete yani HÜDA PAR'a ihtiyacı vardır." diye konuştu.