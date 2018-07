(Görüntülü) HDP'li vekiller Van'da 3 günlük kampa girdi

HDP milletvekilleri, Van'ın Edremit ilçesindeki otelde 3 günlük kampa girdi. Kampın ilk gününde 21 kadın milletvekili toplantı yaparken, Eş Genel Başkan Pervin Buldan, HDP'nin 24 Haziran'daki genel seçimlerde büyük başarı elde ettiğini söyledi. HDP milletvekilleri 3 günlük kamp için Edremit ilçesindeki Merit Otel'de toplandı. Kampın ilk günü HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan başkanlığında 21 kadın milletvekili toplantı yaptı. Kampta, HDP'nin kendi içerisindeki eksiklikleri, yetmezlikleri, 27'nci dönemde olası tehlike, risk, yol haritası ve yeni sisteme ilişkin konular gündeme getirilecek. Toplantının basına açık bölümünde açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kampın çok anlamlı olacağını belirterek, "Seçim döneminde yaşanan 26'ncı dönemde yaptıklarımız ve yapamadıklarımız ve 27'nci dönemde bizleri bekleyen tehlikeler, riskler ve yol haritasını belirlemek üzere bir araya geldik. Bugün kadın yoldaşlarımızla, yarın erkek arkadaşlarımızın katılımıyla bir yol haritası ve mücadele hattı başlatacağız. Bugün Suruç katliamının 3'üncü yıl dönümü. Katliamda yaşamını yitirenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Eğer hesap sorulsaydı, diğer katliamlar olmazdı. Beden olarak aramızdan ayrılmış olabilirler, ama o güleç ve umut veren yüzlerini hiç unutmadık. Bir kez daha ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi. Çok kritik bir seçim dönemini atlattıklarını, zor koşullarda 24 Haziran tarihinde hukuk dışı ortamda bir seçim yaşadıklarını öne süren Buldan, şunları söyledi: "7’den 70’e herkesin katkı sunduğu HDP olarak, büyük bir başarı elde ettiğimizi belirtmek isteriz. Ancak bu üç gün boyunca yetmezliklerimizi, eksiklerimizi gitmek için burada bulunuyoruz. Kadın temsiliyetini Mecliste bu denli elde etmek büyük bir başarıdır. 26 kadın arkadaşımızı parlamentoya vekil olarak seçtik. Diğer partilere oranla büyük bir başarıyı elde etmekle birlikte, yine eşit temsiliyeti sağladığımızı da belirtmek isterim. Bu seçim sürecinde kadınların, gençlerin büyük bir başarısı söz konusu. Yapmış olduğumuz seçim kampanyasında en büyük emeği kadınlar ve gençler verdiler. Kadınların emeğiyle, katkı sunan tüm kadın ve gençlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca cezaevlerinde tüm kadın yoldaşlarımıza mesajlarıyla her zaman yanımızda olduklarını, gösteren tüm zindandaki kadın yoldaşlarımıza selamlarımızı sunuyoruz. Tek adam rejiminin son seçimle hayata geçirildiği bu dönemde bize düşen tarihsel görevler son derece önemlidir. Bu rejim karşısında güçlü bir kadın yapısıyla bulunduğumuzu belirtmek isteriz. Tek adam rejimine karşı kadın mücadelesi büyük bir mücadele başlatacaktır." Kadınların sesi ve gücü olduklarını, bugüne kadar da bu sesin büyüyerek devam ettiğini söyleyen Buldan, şöyle konuştu: "Geçmiş dönemde de sisteme karşı yürüttüğümüz mücadele büyük bedeller ödeyen biz kadınlarız. Bunu anlayarak önümüze bir yol hattı koyduk ve bunu başardık. Eş Başkanlık sistemini hayata geçirdik. Kadın-erkek eşit temsiliyetini karar mekanizmalarında hayata geçirdik. Kadın meselesindeki duyarlılığıyla kadın kurumlarımız tarihe önemli bir not düştü. Kadınların yaşadığı sorunlara çözüm amacıyla açtığımız kadın kurumları kayyumlar tarafından kapatıldı. Ancak kadın kurumları, kadın örgütlerine söz veriyoruz. Kadın özgürlük mücadelemiz asla sekteye uğramayacak, daha da büyüyecektir. Parlamentoya girdiğimiz günden bugüne, kadınların yaşadığı sıkıntılar, kadınlara uygulanan her türlü eşitsizliği gündeme getiren bizler olduk. Kadınların sesi olduk, gücü olduk. Bu ses, bugüne kadar büyüyerek devam etti, bundan sonra da büyüyecek. 26 dönemde en çok kadın temsiliyetini sağlayan parti olarak, kadınların tüm sorunlarını dile getirmek bizim görevimiz olacaktır. Şimdi demokratik mücadeleyi daha da yükseltmek istiyoruz. Önümüzde yürümemiz gereken çok yol var. Buradan Hakkari Milletvekilimiz Sayın Leyla Güven’e selamlarımızı iletiyoruz ve tahliye edilmesini istiyoruz. Sayın Güven gibi cezaevinde bulunan tüm kadın yoldaşlarımızı aramızda görmek istiyoruz." Buldan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak yapıldı.