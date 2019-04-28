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(Görüntülü) HDP'li Temelli: Muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin...

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin acil sorunlarına, acil çözümler üretmek istiyorsak 'demokrasi ittifakı'nda buluşarak, demokratik adımları atmalıyız. Acil ihtiyacımız demokrasidir" dedi. 

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Van Milletvekili Muazzez Orhan ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve eş başkan Mustafa Avcı'yı ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye binası önünde açıklama yapan Temelli, ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şeyin 'demokrasi ittifakı' olduğunu söyledi. Muhalefet partilerini ve tüm STK'ları 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ettiklerini kaydeden Temelli, "31 Mart seçimlerine giderken çok önemli bir iddiayı dile getirdik. Dedik ki 'Tüm kayyumları süpüreceğiz. Ama sadece kayyumları süpürmekle kalmayacağız , AKP- MHP blokunu olduğu her yerde gerileteceğiz' dedik. Hep birlikte sizlerin emeğiyle çalışmalarıyla bunu hep birlikte başardık. Biz siyasetin kulvarını değiştirdik. Tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini hatta tüm muhalefeti 'demokrasi ittifakı'nda buluşmaya davet ediyoruz. Evet, Türkiye'nin acil sorunlarına acil çözümler üretmek istiyorsak 'demokrasi ittifakı'nda buluşarak, demokratik adımları atmalıyız. Acil ihtiyacımız demokrasidir" diye konuştu.

BULDAN: SEÇİM SONUÇLARI HERKESE DERS VERMİŞTİR

Sezai Temelli'nin ardından söz alan Pervin Buldan ise Van'da halkın birlik ve beraberliğini koruduğunu belirterek, "Seçim sonuçları, sandıktan çıkan sonuçlar herkese ders vermiştir. Özellikle AKP hükümetine büyük bir ders vermiştir. Seçim sonuçları sizlere ve AKP hükümetine şunu öğretmelidir. Ayrın yapmadan, bu ülkede yaşayan herkesi bir bütün olarak görmek zorundasınız. Bu halk sandıklarda size bunu gösterdi, bunu beyan etti. O yüzden diyoruz ki 'demokrasi ittifakı' önemli bir ittifak olacaktır. Bu ittifak içerisinde bir bütün olarak haraket etmesinin zamanı işte şimdidir. Biz de bugün buradan bunu ilan ediyoruz" dedi.

Açıklamaların ardından HDP'li Temelli ve Buldan, Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen 'Halkla Buluşma Toplantısı'na katıldı.
 

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