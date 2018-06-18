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(Görüntülü) HDP'Lİ Temelli: Bizi suçlayacak, günah keçisi haline getirecek oy kazanacak

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Bursa mitinginde Suruç'ta yaşananlara ilişkin, "Çıkmış televizyonlara bizi suçluyor. Seçim kazanmanın yolunu bulmuş. Bizi suçlayacak, bizi günah keçisi haline...

Gürkan DURAL- Mehmet İNAN/BURSA, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Bursa mitinginde Suruç'ta yaşananlara ilişkin, "Çıkmış televizyonlara bizi suçluyor. Seçim kazanmanın yolunu bulmuş. Bizi suçlayacak, bizi günah keçisi haline getirecek millyetçi heyecanlarla din sömürüsüyle oy kazanacak, oy kazanacak" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Merinos Parkı'nda düzenlediği mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti eleştirdi. Türk halkıyla, Kürt halkıyla, tüm halklarla, inançlarla, emekçilerle, kadınlarla, gençlerle bir araya geleceklerini belirten Temelli, Suruç'ta yaşanan olaya da değinerek, "Nerede görülmüş silahlı seçim çalışması yapıldığı, nerede görülmüş esnafa zorla dayatma yapıldığı. 25 yıldır Suruç'ta esnaflık yapan insanları tahrik edip taciz edip dükkanlarını tarayarak onların ölümüne sebep oldular. Onlar hastaneye gittiklerinde yaşıyorlardı. Babaları evlatlarının yanına koştu, 1 baba, 2 evlat hastanede hunharca katledildi. Orada yüzlerce insan vardı, orada vali vardı, onların gözü önünde 3 insan katlediliyor. Otopsi raporlarını açıklayın, görüntüler, kayıtlar var. Suçluları yakalayın. Çıkmış televizyonlara bizi suçluyor. Seçim kazanmanın yolunu bulmuş. Bizi suçlayacak, bizi günah keçisi haline getirecek millyetçi heyecanlarla din sömürüsüyle oy kazanacak oy kazanacak. Oylarımızla bu oyunu bozacağız buna izin vermeyeceğiz" dedi. Temelli, konuşmasının ardından miting alanına gelen vatandaşlarla tokalaştı. Bursa Mitingi'nde cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı konuşma da barkovizyondan gösterildi.

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