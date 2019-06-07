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(Görüntülü) HDP'li Temelli: 23 Haziran'da da sizi yeneceğiz

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23...

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" dedi. 

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin Şırnak İl Başkanlığı'nca Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Bayramlaşma programında HDP'li milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Feleknas Uca, Nuran İmir, Hüseyin Kaçmaz ve Hasan Özgüneş ile çok sayıda partili de yer aldı.

Programda konuşan HDP'li Temelli, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yönelik eleştirilerde bulunan Temelli, "Türkiye'de karabasan gibi çökmüş bir siyasete artık 'dur' dedik. Türkiye'nin birçok kentinde siyasetin el değiştirmesine, demokrasi umudunun büyümesine bizzat biz vesile olduk. Bizim gücümüz, kararlılığımız, mücadelemiz bunun yolunu açtı. Şimdi 23 Haziran'da seçimler yenileniyor. Yine YSK marifetiyle YSK'nın talimatlarla ortaya çıkmış bir seçim yenilemesini yaşayacağız. İstanbul seçimleri bitmişti. İstanbul seçimlerinin sonucunu bizzat biz belirledik. Bunu yok sayanlar, şimdi 23 Haziran'da yeniden sandığa gidiyorlar. Biz de onlara diyoruz ki 'Siz yenilmeye doymadınız, biz de yenmeye doymadık'. Nasıl sizi 31 Mart'ta yendiysek 23 Haziran'da da yeneceğiz" diye konuştu.

 

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