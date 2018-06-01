(Görüntülü) HDP'li Buldan: 24 Haziran’dan sonra cezaevlerinin kapıları açılacak

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'dan sonra cezaevlerinin kapılarının açılacağını söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Ardahan’daki seçim mitingine katıldı. Ardahan’dan başlayıp Van’a kadar devam edecek olan serhat gezisini başlattıkları söyleyen Buldan, "24 Haziran'da cezaevlerinin kapıları açılacak, tüm mahkumlar, tutuklular, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken ve hepsi özgürlüğüne kavuşacak" dedi. Bu ülkenin AK Parti hükümetine muhtaç, Recep Tayyip Erdoğan'a mahkum bir ülke olmadığını söyleyen Buldan şöyle devam etti: "Artık AKP’nin gitme zamanı gelmiştir. Artık Recep Tayyip Erdoğan’ın evine gidip torunlarını sevme zamanı gelmiştir. Çünkü bu ülkeyi yönetmeye, bu ülkenin başına gelmeye aday olanlar var. Bu ülkeyi yönetmeye aday HDP ve onun Cumhurbaşkanı adayı sevgili Selahattin Demirtaş var. Ama onlar hem HDP’den hem de Selahattin Demirtaş’tan korkuyorlar. Onlar bizim partimizi kapatmaya çalışsa da, bizleri eve tıkamaya çalışsa da biz inadına meydanlarda olacağız. İnadına sokaklarda olacağız, inadına sizlerle birlikte olacağız. Söz veriyoruz, bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye barışı getireceğiz. Bu ülkeye insan haklarını, adaleti ve hukuku getireceğiz."