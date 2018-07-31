(Görüntülü) HDP Eş Genel Başkanı Temelli, TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti
31 Temmuz 2018 Salı 15:24
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