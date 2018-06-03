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(Görüntülü) HDP Eş Genel Başkanı Temelli: İktidar düşecek, faiz ve döviz de düşecek

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde ülkeye barış geleceğini belirterek, "Bu ülkeye barış gelecekse işte bu onurlu duruş ile gelecek. İktidar çok yakında düşecek, faiz de düşecek, döviz de düşecek. Hepsini bir...

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinde ülkeye barış geleceğini belirterek, "Bu ülkeye barış gelecekse işte bu onurlu duruş ile gelecek. İktidar çok yakında düşecek, faiz de düşecek, döviz de düşecek. Hepsini bir arada düşeceğiz" dedi. 

Siirt İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen mitinge, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Siirt milletvekili adayları Meral Danış Beştaş, Sıddık Taş, Hayrettin Şen, parti meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parti binası önündeki seçim otobüsü üzerinden kalabalığa seslenen Sezai Temelli, 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkeye barış geleceğini belirterek, "Bu ülkeye barış gelecekse işte bu onurlu duruş ile gelecektir. İktidar çok yakında düşecek, faiz de düşecek, döviz de düşecek, iktidar da düşecek ve hepsini bir arada düşüreceğiz. 3 haftaları kaldı ve hala çıkıyor bizimle uğraşıyor. Sanki 16 yıldır iktidarda biz varız, sanki 16 yıldır bu ülkenin başına ne geliyorsa bizden geliyor" dedi. 

Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde ne konuşacağını merak ettiğini ifade ederek, "Ne diyeceksin Diyarbakırlılara, ne anlatacaksın? Diyarbakır'a gidecekmiş Kürt kardeşleri ile buluşacakmış ve onlara bizi şikayet edecekmiş. Kürtler bize ders verecekmiş, bunlar iyicene şaşırdılar. Kürtler Diyarbakır'da sana tasdikname verecek, siyasetten tasdikname verecek. Sen orada gidip şimdi bakalım ne anlatacaksın? Ama ben sana anlatacağım bir iki tane şeyi söyleyeyim. Mesela neden giderken yanına Bahçeliyi almadın? Ankara'da yan yanasınız ya, alsaydın yanına beraber çıksaydınız kürsüye. Birlikte kurt işareti yapsaydınız. Bakalım Diyarbakır sana ne diyecekti?" diye konuştu. 

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