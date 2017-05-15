(Görüntülü Haber) Zeynel Bey Türbesi, yeni yerine yerleştirildi (1)

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Zeynel Bey Türbesi, korunmaya alınmasa neredeyse yıkılacak noktadaydı. Allah'a şükürler olsun ki biz, bu eseri kurtardık. Bundan sonra etrafının çok iyi şekilde korunması lazım. Zeynel Bey'e de Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Kendisinin yerini kaydırdık; ama kusura bakmasın artık hakkını helal etsin. Yıkılacak bir türbeyi kurtardık" dedi. Ilısu Barajı Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında, 12 Mayıs Cuma günü Batman'ın Hasankeyf İlçesi'ndeki Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınan bin 150 tonluk Zeynel Bey Türbesi, yeni yerine yerleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Hasankeyf'te Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine yerleştirildiği törene Ankara'dan video konferansla bağlandı. BAKAN EROĞLU: HASANKEYF'İN TAMAMI SULAR ALTINDA KALMIYOR Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Bakan Eroğlu, ilk defa uygulanan projeyle bin 150 tonluk tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin 2 kilometre taşınma sürecini anlattı. Eroğlu, "Hasankeyf'in tamamı sular altında kalmıyor. Bilhassa 'Yukarı Şehir' dediğimiz tarihi mekanlar, tamamen göl alanı dışında. Zaten tarihi eserlerin yüzde 80'den fazlası orada. Geri kalan, sular altında kalacak olan tarihi eserleri de tamamen taşıyacağız. Hasankeyf, o bölgenin en muhteşem kültür hazinesinin sergilendiği bir mekan haline gelecek" diye konuştu. "ZEYNEL BEY TÜRBESİ, KORUNMAYA ALINMASA YIKILACAK NOKTADAYDI" Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerinde çok iyi korunması gerektiğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şunları söyledi: "Zeynel Bey Türbesi, korunmaya alınmasa neredeyse yıkılacak noktadaydı. Bunu üzüntüyle belirtiyorum. Geçmişte, eski Türkiye'de bunların korunmamış. Tahrip edilmiş. Allah'a şükürler olsun ki biz, bu eseri kurtardık. Artık bundan sonra etrafının çok iyi şekilde korunması lazım. Müzedeki arkadaşların buna sahip çıkarak, aynı zamanda mülki idare amirlerinin gerekirse bakanlığımızın oradaki temsilcilerinin bütün tarihi eserlere sahip çıkması lazım. Ben orada, Artuklu Köprüsü'nün halini görünce gerçekten çok duygulandığımı, neredeyse ağlamaktan kendimi zor tuttuğumu hatırlıyorum" "KENDİSİNİN YERİNİ KAYDIRDIK, KUSURA BAKMASIN" Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, konuşmasının sonunda Zeynel Bey'e rahmet dileyerek, "Zeynel Bey'e de Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Kendisinin yerini kaydırdık; ama kusura bakmasın artık hakkını helal etsin. Yıkılacak bir türbeyi kurtardık" dedi. BAKAN AVCI: HALA İZLERİ SÜREN KÖTÜ BİR ALIŞKANLIĞIMIZ VAR Kültür ve Turizm Bakanı Avcı ise türbenin taşınma işleminin önemine dikkat çekerek, ilk kez uygulanan projenin Türkiye'de ve dünyada tanıtımının iyi yapılması gerektiğini vurguladı. Bakan Avcı, şöyle konuştu: "Genellikle biz Türklerin, ihmal ettiği bir şey var. Eski Türkiye'den kalma, günümüzde biraz azalmış olmakla birlikte hala izleri süren bir kötü alışkanlığımız var. Kendi yaptıklarımızı gereği gibi takdir edip, özellikle gençlere, çocuklara ve başkalarına anlatmak konusunda maalesef çok becerikli değiliz. Burada gerçekten dünya çapında bir iş başarılıyor. Biz bunu herhangi bir taşınma hadisesi gibi adeta elde bir kabul etmeye çok yatkınız. Sanki başkaları her gün böyle şeyler yapıyorlarmış da biz de onlardan birini burada yapmışız gibi. Hayır, dünyada her gün böyle şeyler olmuyor. Bu, dünyada bir ilk ve gerçekten bir mühendislik harikası. Bu hikayenin değişik mecralarda, değişik hedef kitlelerine yönelik olarak bunun belgeseli olacak, bilgisayar oyunu olacak, legoları, oyunları olacak. Böylece çocuklarımız ne yapıldığını, nasıl yapıldığını görerek, bir özgüven tazelemesi imkanı bulacak. Medyamızın da bu hikayeyi yurt dışında buna yakın işler yapıldığı zaman onları nasıl köpürtüyorlarsa bunu da hiç olmazsa o kadar köpürtmelerini, gençlerimize anlatmalarını bekliyorum"