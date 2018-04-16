(Görüntülü Haber) Yozgat'ta CHP il yönetimi oturma eylemi yaptı

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP’liler meydandan ayrıldı.
Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP’liler meydandan ayrıldı.