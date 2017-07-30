(Görüntülü Haber) Yörük şenliğine katılan Bakan Elvan: Terörün kökünü kazıyacağız

Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), () - MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde düzenlenen Köselerli Yörükleri Şenliği'ne katılan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, terör örgütlerinin köklerini kazıyacaklarını söyledi. İlçeye bağlı Sarıpınar Yaylası'nda düzenlenen şenliğe Bakan Elvan'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, AK Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz ve çok sayıda Köselerli Yörükleri katıldı. Şölen alanına gelen Elvan, Yörük çadırını ziyaret edip sohbet etti. Konuşmasında, terörle mücadeleye ara verilmeden devam edileceğini belirten Bakan Elvan şöyle devam etti: "Önümüzdeki süreçte bunların kökünü tamamıyla kazıyacağız. Bizleri asla yolumuzdan çeviremeyecekler. Asla bu Yörükleri yollarından çeviremeyecekler. Sizlerin elektrik sorununuzu çözmek için proje hazırlıyoruz ve Kalkınma Bakanlığı olarak destek verip bu yaylalarımızı ışıl ışıl yapacağız. Yörüklerimize konteyner sağlayıp daha güzel bir ortamda hayat sürmelerini sağlayacağız. Devlet memuru sizlerin hizmetkarıdır. Sizlere hizmet etmeye devam edecektir. Eğer bir devlet memuru sizlere efendilik yapmaya kalkarsa o kişiyi bir gün daha onu o koltukta oturtmam." Konuşmaların ardından 85 teke, Bakan Elvan tarafından sahiplerine teslim edildi. Şölende, halk oyunları gösterileri sunuldu, kurulan çadırlarda misafirlere sıkma ve ayran ikramı yapıldı.