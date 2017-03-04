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(Görüntülü Haber) Yıldırım: Demokrasi zaferi için, diriliş için gün sayıyoruz (9)

'GÜVEN VE İSTİKRAR OLURSA, GELİŞME OLUR' Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Burada, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine seslenen Başbakan Binali Yıldırım,...

'GÜVEN VE İSTİKRAR OLURSA, GELİŞME OLUR' Başbakan Binali Yıldırım Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Burada, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine seslenen Başbakan Binali Yıldırım, “Türkiye kara bir kıştan çıktı. Demokrasi ve hukukun en büyük anlamını siz biliyorsunuz. Sivil toplumu bu kadar dinleyen başka bir hükümet olmadı. Canla başla çalışıyoruz. Çanakkale’ye en uzun köprüyü yapıyoruz. Havaalanı ve organize sanayi bölgeleri yaptık. Türkiye her şeyin iyisine layık. Türkiye ilklere layık. 2031’de Türkiye artık ulaşım ve iletişimiyle kalkınmış, dünyada parmakla gösterilecek ülke olacaktır. 15 yıldır başlattığımız bu hamleden Nevşehir de payını aldı. 1 balon varken, 150 balon oldu. Yolda gelirken bir yazı gördüm ‘İstikrar için evet’ yazıyordu. Aklın yolu bir. Sizi tebrik ederim. Güven ve istikrar olursa gelişme olur” ifadelerini kullandı. 'REFERANDUM SONRASI TÜRKİYE'Yİ TUTABİNELE AŞK OLSUN' Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Dünyada krizler bitmiyor. Etrafımız ateş çemberi, istikrarsızlık ve iç savaş, binlerce mülteci geldiği halde dimdik ayaktayız. Güçlü iktidar seviyesinde yolumuza devam ediyoruz. 1960 darbesinde Başbakan ve Bakanlarının ipini çekip demokrasiyi yok ettiler. Darbe anayasası yaptılar. ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ demediler. 1971’de TBMM’yi kuşattılar. Gençler bunları bilmez. 1991’den sonra doğanlar bunu görmedi ve bilemez. Biz büyükler bunları anlatacağız. Cumhurbaşkanı seçilemedi ve 1980 darbesi geldi. Rahmetli Özal’la Türkiye şahlandı. Mekanı cennet olsun. Bu sistem babayı oğla düşürdü. Onun için şansa bırakamayız. Mahkeme köşelerinden birini bulup getirdiler. O da anayasa kitabı fırlattı. Türkiye bir gecede sıfırı tüketti. Bu ülke bunları hak etmiyor. Ak Parti Türkiye’yi yüceltti. Hızımızı kesmeye çalışanlara rağmen iyi olacağız. Bu referandumdan sonra Türkiye’yi tutabilene aşk olsun. Türkiye dümen suyuna giren ülke değil. Açıkçası bizi kıskanıyorlar. Daha çok çalışıp kardeşliğimizi kuvvetlendireceğiz. İşi şansa bırakamayız. Bu sistemde iki başlılık olmaz. Bugünlerde CHP, HDP ile çok haşır neşir olduğundan eşbaşkanlık onlardan geçmiş olabilir.”

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