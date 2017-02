(Görüntülü Haber) Veysi Kaynak: Her şeye hakim olan Allah, her şeye hakem olan da millet olacak

Mücahit YOLCU- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Anayasa değişikliğiyle yetkisini milletten almayan hiç kimsenin, milletin iradesini temsil edemeyeceğini belirterek, "16 Nisan akşamı, artık her zaman olduğu gibi her şeye hakim olan Allah ama her şeye hakem olan da millet olacaktır. O yüzden milletimizin hakemliğine biz güveniyoruz" dedi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gaziantep'te Ak Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Şahinbey Kültür Merkezi'nden düzenlenen toplantıya Veysi Kaynak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Ak Parti İl Başkanı Eyyüp Özkeçeci ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Kaynak, Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini kaydetti. Ak Parti iktidarının 15 yılda birçok alanda mücadele ettiğini kaydeden Kaynak, bunun en önemlisinin ise vesayet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Türkiye, tarihi bir süreçten geçiyor. Aslında 15 yıllık Ak Parti tarihi, Türkiye tarihini yeniden yazmakla geçti. Hepimiz şu çatı altında bulunan Ak Partililer, 15 yılda bu ülke için neler yaptığımızı, hangi fedakarlıklara katlandığımızı ve hangi mücadeleleri verdiğimizi film seti gibi aklınızdan geçirin. Göreceksiniz ki Türkiye'nin son 15 yılı, gerçekten bir başka devletin çok uzun süreden belki göstermeyeceği kadar önemli olaylara sahne olmuştur. Ama son 15 yıl Ak Parti için 'Bir tek alanda mücadele etti' dersek, o yürütülen mücadele alanı tamamen vesayetle mücadeledir. Bir yandan Antep'in, Maraş'ın, Urfa'nın, bütün Türk milletinin Birinci Dünya Harbi'nde yenilmiş Mondros Mütarekesi ile işgale uğramış bir ülkenin evlatlarının gerçekten bütün imkansızlıklar içerisinde şehir savaşları vererek kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi ve o meclisin yönettiği İstiklal Harbi. O meclis açıldığı gün hedefini ortaya koymuş değerli kardeşlerim. O meclisin hedefi; bugün de duvarlarında yazılı. O meclis, şu ilkeyle açılmıştı; 'Hakimiyet-i milliye, istiklal-i tamime.' Yani milli egemenlik, milli hakimiyet ve tam bağımsızlık. Gerçekten Türkiye'nin yakın tarihi, işte bu milletin egemenliğinin mücadelesinin tarihi olmuştur. Millet kendi egemenliğini, artık sözün kendisinde olduğunu 1950 seçimlerinde ortaya koydu. 10 yıl süren Demokrat Parti iktidarında millete 'Bu egemenliğin sahibi siz değilsiniz, biz sizin seçtiğiniz Cumhurbaşkanı'nı, sizin seçtiğiniz Başbakanı, sizin seçtiğiniz parlamentoyu feshettik ve onları idam sehpasına gönderiyoruz' dediler. Sonra da hep yutturdukları bir şey oldu. Türkiye'nin en demokrat anayasasını yaptıklarını iddia ettiler, 1961 anayasası." Veysi Kaynak, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için millete güvendiklerini ifade ederek, "İnşallah 16 Nisan akşamı bu millet, bu Anayasa değişikliğini, Anayasa değişiklik teklifimizi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizi kabul ettiğinde bundan sonra yetkisini milletten almayan hiç kimse, artık milletin iradesini temsil edemeyecektir. 16 Nisan akşamı, artık her zaman olduğu gibi her şeye hakim olan Allah ama her şeye hakem olan da millet olacaktır. O yüzden milletimizin hakemliğine biz güveniyoruz. Milletimizin karar vereceğine biz güveniyoruz. Milletimizin üzerinde hiçbir vesayet makamı tanımıyoruz" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Ak Parti tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'ne katılanlara katılım belgeleri verilirken, toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti.