(Görüntülü Haber) Veysi Kaynak: El-Bab'ta hayırlı havadisi almamız yakındır

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacına uygun şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugün, yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab terör unsurlarından temizlenecektir. Bu hayırlı havadisi almamız yakındır" dedi. Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ta Ak Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kaynak, Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın amacına uygun şekilde devam ettiğini kaydetti. Kaynak, şöyle konuştu: "Fırat Kalkanı Harekatı ile ülkemize sürekli olarak terörist geçişi olan, canlı bomba, bombalı araç, DEAŞ'lısı, PKK'lısı.. İşte en son kurban bayramından önce Gaziantep'te, tasada ve sevinçte bir olan milletimizin sokakta yaptıkları bir kına gecesinde bir çocuğu canlı bomba yapılıp patlatılmasıyla 56 kardeşimiz can vermişti. Bunlardan 29'u çocuk, diğerlerinin de çoğu kadın. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'Bıçağın kemiğe dayandığı gün o gündür.' O yüzden Kurban Bayramı öncesi Cerablus'tan, hemen Fırat Nehri'nin kıyısında başlayan operasyon 24 Ağustos itibariyle bugün 7'nci ayını doldurmuş olacak. Allah'a hamdolsun en kilit yerlerden biri olan El Bab'ta da bugün, yarın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteklediği Özgür Suriye Ordusu ile birlikte El Bab, terör unsurlarından temizlenecektir. Bu hayırlı havadisi almamız yakındır. Ama bu kolay değil. Aynı 97 yıl önce Kahramanmaraş'ın kendini kurtardığı gibi, Kurtuluş Savaşı'nda milletimizin kendini kurtardığı gibi bugün de Suriye'de, kendi vatanımız için, topraklarımıza o coğrafyalardan gelen terör tehdidini yok etmek için, kendi milletimizin güvenliği için orada şehitler veriyoruz." Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye topraklarına 1 metrekare dahi yer kazandırma gibi bir mücadele verilmediğini, mücadelenin temelinde Suriye'den gelen tehlikeyi bertaraf edip sınır güvenliğini sağlamak olduğunu ifade eden Kaynak, "Bu harekat bize göstermiştir ki; 15 Temmuz sonrası içindeki hain unsurlardan temizlenen Türk Silahlı Kuvvetler, o şerefli üniformayla hangi kahramanlıkları yapabiliyorlar. Allah'a hamdolsun önemli sayıda haini tasfiye eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz şimdi orada bu coğrafyanın en güçlü ordusu olarak, milletimizin en önemli güvencesi, sigortası olarak mücadele ediyor" diye konuştu.