(Görüntülü Haber) Umut Oran, CHP Kış Kampı'nda gençlere eğitim verdi

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ(MERSİN), () - MERSİN'de, CHP Parti İçi Eğitim Birimi tarafından düzenlenen Gençlik Kış Kampı'nda Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Umut Oran gençlerle buluştu. Martı Otel'de, gençlere yönelik eğitim çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 'Sosyal Demokrat İdeoloji Eğitimi'ne gençlerin yanı sıra CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gençler katıldı. Gençlerin sol ve sosyal demokrat değerleri daha iyi öğrenmeleri ve özümsemelerinin amaçlandığı eğitimlerde, gençler anayasa değişikliği hakkında da bilgilendirildi. Eğitimde katılımcıların referandum sürecinde kendi bölgelerinde gerçekleştirilen seçim kampanyalarına destek vermelerini sağlayacakları da ifade edilirken, Umut Oran da 'Sosyal demokrat ideolojisi' konusunda sunum yaparak gençlere bilgiler aktarıldı. Gençlik Kış Kampı'nda, Genel Başkan Başdanışmanı ve Milletvekili Aytuğ Atıcı 'Deneyim Konuşuyor', Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok 'Evrensel İnsan Hakları', Parti Meclisi ve Parti İçim Eğitim Birimi Üyesi Yıldırım Kaya 'Örgütlenme ve dayanışma anlayışı', TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu 'Cumhurbaşkanlığı sistemi ve Anayasa değişikliği' konularında gençlerle destek vereceği bildirildi.