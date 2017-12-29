ANKARA- Ulaştırma Bakanı Arslan: Otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?" sorusuna, "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" diye yanıt verdi.
(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanı Arslan: Otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak (2)
ANKARA- Ulaştırma Bakanı Arslan: Otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?"...
29 Aralık 2017 Cuma 12:18
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