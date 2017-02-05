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(Görüntülü Haber) Ulaştırma Bakanı Arslan Aksaray'da

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aksaray'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Ahmet Arslan, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Burada bakanlık olarak kente yaptıkları yatırımları anlatan...

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Aksaray'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Ahmet Arslan, ilk olarak Vali Aykut Pekmez'i makamında ziyaret etti. Burada bakanlık olarak kente yaptıkları yatırımları anlatan Bakan Arslan, şunları söyledi: ''Aksaray'ın Akdeniz'e ve Karadeniz'e bağlanması gerekiyor. Bunun bilincinde olarak Samsun'dan çıkan yolun Aksaray üzerinden Ulukışla'ya oradan da Akdeniz'e ulaşması konusunu çok önemsiyoruz. Sondaj çalışmaları başladı. Kuzey güney koridorunun en önemli halkası Aksaray- Ulukışla hattının yapılması. Yatırım programında etüt proje olarak var, yatırım programına alarak ihale edip başlayacağız.'' Bakan Arslan, ülkemizdeki 26 havalimanı sayısını 55'e, 35 milyon olan yolcu sayısını da 180 milyona çıkardıklarını belirterek, Aksaray'a da havalimanı yapılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bakan Arslan, Valilik ziyaretinin ardından çevredeki esnafı ziyaret edip, karşılaştıkları vatandaşlarla sohbet edip Aksaray Belediyesi'ne geçti. Bakan Arsalan, belediyedeki temaslarının ardından partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

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