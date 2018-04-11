(Görüntülü Haber) “Toprak bütünlüğünün olduğu Ortadoğu hayal ediyoruz”

İSTANBUL, () - CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, Altınbaş Üniversitesi Ortadoğu ve Medya Kulübü tarafından düzenlenen zirvede 'Nasıl Bir Ortadoğu İstiyoruz' sorusunu yanıtladı. Ülkelerin toprak bütünlüğüne dikkat çeken Yedekçi, "Kadının, gencin sosyal ve siyasal ortama katıldığı, sadece doğalgaz ve petrol üzerinden değil çeşitli ekonomik değerler üzerinden de kendini dünyaya ispatlamış bir Ortadoğu istiyoruz" dedi. Altınbaş Üniversitesi Ortadoğu ve Medya Kulübü kuruluşunun ikinci ayında alanında uzman birçok ismi bir araya getirdi. Fatma Altınbaş Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılış konuşmasını Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin yaptı. 'Nasıl Bir Ortadoğu İstiyoruz' başlıklı konferans öncesi konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, "Ülkelerin toprak bütünlüğünün korunuyor olduğu, kadının, gencin sosyal ve siyasal ortama katıldığı, sadece doğalgaz ve petrol üzerinden değil çeşitli ekonomik değerler üzerinden de kendini dünyaya ispatlamış bir Ortadoğu istiyoruz. Kardeş kavgasının son bulduğu, sanki İslam dininin mensuplarının birbirini öldürmek üzerine kurulan tezgahı bozmuş bir Ortadoğu istiyoruz. Türkiyemizin içinde bulunduğu Ortadoğu aslında dünyanın kalbi. Biz Atatürk'ün ışığında ilerleyen insanlar olarak kucaklayıcı net ve doğru bir ülke olarak duruşumuzu belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. "TÜRKİYE'DE 200 BİN SURİYELİ DÜNYAYA GELDİ" Zirveye konuşmacı olarak katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Hukukçu Prof. Dr. Bahadır Erdem ise İstanbul'da 400 bin Suriyelinin olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye'de doğmuş 200 bine yakın Suriyeli bebeğimiz var. Bir milyondan fazla 18 yaş altı Suriyeli çocuk var. Bunun 400 bin kadarı okullara devam ediyor. 400 binden fazlası da eğitim alamıyor. Sadece çocukları düşündüğümüzde biz onlara sosyal toplum olarak doğru dürüst şekilde korunmalarını,sağlıklarını, eğitimlerini yapamazsak bu çocuklar çok rahat suç çetelerinin, organ mafyasının eline düşebilir. Biz bununla devlet ve toplum olarak el birliğiyle, akıllı politikalar üreterek baş etmek durumundayız. Bununla baş etmenin yöntemi devletin politikalarının halka şeffaf şekilde anlatılması." "SURİYELİLERİN YÜZDE 70'İ TÜRKİYE'DE KALACAK" Uluslararası göç tarihinde bugüne kadar göçmenlerin yüzde 30'unun ülkelerine döndüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Bizim beklentimiz Suriyelilerin yüzde 65 ila 70'inin Türkiye'de kalacağıdır. O zaman toplumsal bakış açısı olarak buna barışçıl kucaklayıcı bir bakışla bakmak zorundayız. Hiçbir suretle Suriyelilere bulundukları şehirlerde şehrin nüfusunu değiştirseler dahi öteleyici, onları yaralayıcı bakış açısıyla bakmamak gerekiyor. Bu Türkiye'nin gerçeği biz Avrupa gibi göbeğini kaşıyan adam konumunda değiliz. Amerika gibi ülkede savaş çıkartıp benim burada işim bitti yüzsüzlüğünde bulunma durumumuz yok. Suriye bizim komşumuz ve Türkiye'nin yanı başında. Amerika zaten bütün Ortadoğu'yu karıştırdı. Bunun bir ötesi kendi topraklarımız. Kendi barışımızı, iç güvenliğimizi sınır bütünlüğümüzü korumak ve Türkiye'deki Suriyeliler gerçeği ile akılcı politikalarla baş etmek durumundayız" diye konuştu. Zirveyi düzenleyen Altınbaş Üniversitesi Ortadoğu ve Medya Kulübü Başkanı Batuhan Bakır ise, "Ortadoğu yağmura hasret ancak mevsim kan kokusu. Biz de insanları bilinçlendirmek, gidişatı insanlara naklederek fikir oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.