(Görüntülü Haber) "Terörü Türkiye'de söküp atacağız" (2)

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 16.30'da kültür merkezinde partililer, sivil toplum kurulu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada ülkedeki birlik ve bütünlük konuları ile güçlü Türkiye konularına vurgu yapan Bakan Soylu, "Türkiye güçlü ve büyük bir ülkedir, ölüme ve açlığa terk edilmiş üçbuçuk milyon insanı bağrına basarak besleyen bir milletin torunlarının yaşadığı topraklardır Türkiye. bu topraklar canakkale'de destan yazan ceddin yüzyıl sonra bir gece ihanete uğrayınca çıplak elleriyle beraber tanklara uçaklara kafa tutan torunlarının yaşadığı bir ülkedir türkiye. bu topraklar vicdanın ve medeniyetin merkezidir. Geçmişte bazı çevreler Türkiye'yi zayıflatmak için birçok yöntem kullandılar. Türkiye'yi sağ sol diye ayrıştırmak istediler. Kürt-Türk diye ayrıştırmak istediler, Alevi sunni diye ayrıştırmak istediler.Dindar laik diye ayrıştırmak istediler. Bu ülkede bu ülkenin insanlarının kararlılıkla ve güçlü bir şekilde gitmesini engellemeye çalışanlar oldu. Bütün ayrılıkları ve fitneleri ortaya koymaya çalıştılar. Ama allaha şükürler olsun bugün buradayız. Birlik içersindeyiz. Ağrı'da, Hakkari'de, Trabzon'da, Şırnak'ta , Eşkişehir'de her yerde birlik içindeyiz. Ülkenin her noktasında birlik ve beraberlik içersindeyiz" dedi. "TÜRKİYE'Yİ GÜÇSÜZ GÖSTERMEYE ÇALIŞANLAR VAR" Bakanı Soylu, yıllarca Türkiye'yi bölmeye, ayrıştırmaya çalışanların olduğunu belirterek, "Biz ne zaman birlik, beraberlik içine girdiysek, ne zaman bu ülkenin ekonomisi yukarı doğru tırmandıysa, ne zaman kalkınma ve büyüme olmaya çalışıldıysa, birileri bu ülkeyi hep çelmelemeye kalkıştı. Milletimizin oyunu değersizleştirdiler bazıları. 'Sen ne kadar sandığa gidersen git, sen ne kadar sandığın gereğini yerine getirirsen getir, egemenlik bizdedir, hakimiyet bizdedir' dediler hep, millet sabretti. Başına hangi badire, hangi sıkıntı gelirse gelsin, bu büyük millet hep sabretti. 1980 darbesinde de aynısını yapıtılar. 28 Şubat'ta aynısını yaptılar. İnsanların evlerine girdiler, kim başörtülüdür, kim başaçıktır, kim Alevi, kim sunnidir? Kim dindar, kim laiktir diye herkesi tek tek fişlediler. Ama halk bugün onlara gerekli cevabı verdi, sandıkta gerekli cevabı aldılar, halkın dediği oldu sonuçta" diye konuştu. "BAZILARI AFRA TAFRA YAPARAK 'ÖZERKLİK İLAN EDECEĞİZ' DEDİLER" HDP'yi kastederek, 7 Haziran seçim sonuçlarından sonra HDP'lilerin seçim sonuçlarına bakarak özerklik ilan edeceklerini söylediklerine vurgu yapan Bakan Soylu, şunları söyledi: "7 Haziran seçimlerini hatırlıyorsunuz. Seçimlerde çıkan sonuçlardan sonra ortaya attıkları afra tafraları gördük, hatırlıyoruz. 'Özerklik istiyoruz' dediler. Bu ülkenin birlik ve beraberliğine karşı bu söylemde bulundular. Yetmedi, bu ülkenin belli bölgelerini, 'biz yöneteceğiz' dediler. Her türlü şeyi ortaya koydular. Milletimizi ürkütmeye korkutmaya çalıştılar. Milletimiz ne dedi acaba, ne olacak? dedi. Bir taraftan terörü azdıracaklar, öteki taraftan Türkiye'yi istikrarsızlığa götürecekler, öteki tarafta Türkiye'yi bir meçhul'e sürükleyecekler. Peki biz ne yapacağız şimdi? Afraları tafraları nasıldı? Aman Allahım adım atarken onlara oy verenler, onları görmüyor zannettiler. Onları düşünceden yoksun zannettiler. Korkuyla, ürkütmeyle her zaman onlara oy veririz zannettiler. Ne dediler? 'Özerklik ilan edeceğiz' dediler. Ben şimdi tekrar soruyorum; şimdi gel tekrar et bakılım. Çok sakin bir şekilde soruyorum; hadi gel aynı şeyi tekrar et, hadi ette bu ülkenin bin yıllık birlik ve beraberliğini boz da görelim. Biz bu durumlara müsaade etmedik, halkımız sandıkta gerekli cevabı verdi ve şimdi birlik ve beraberlik içindeyiz güçlüyüz." "VESAYETİN DEĞİL MİLLETİN BORUSU ÖTÜYOR" Konuşmasında üstü kapalı olarak CHP'yi de eleştirerek, CHP'nin geçmişte darbelerden medet umduğunu savunan Bakan Soylu, "Bizi hep ayrıştırıyor diyor birileri. Kavgacı diyorlar, bir muhtar bile kavgacı olsun da oyunu arttırsın arttıramaz. Yüzde 34'ten yüzde elliye nasıl çıktık? Bunu diyenler yüzde 24, 25, 26 aralığında gidip geliyor. Bir ileri, bir geri affedersiniz. Yüzde 34'ten yüzde 51'e çıkan mı? Millete doğru şeyler veriyor, yada daha kapsayıcı, uzlaştırıcı oluyor? Yada kendi anlayışından kimseye bir milim ödün vermeyen, 'ya benim dediğimi yaparsınız' diyen mi daha kucaklayıcı oluyor. Millete güvenmeyeceksin ve ondan sonra alışmışsın tabi darbe olacak, sana da sadaka verecekler. Alışmışsın tabi bu ülkeyi yönetmesen de senin 60 darbesinin ve 61 Anayasasının buraya getirdiği koşullarla bu ülkeyi yönetmeye. 71'de takip etmişsin, 80'de takip etmişsin, 28 şubat'ta korkutmuşsun, önemli değil iktidara gelmişsin, önemli değil millet, önemli değil halk, önemli değil toplum, önemli değil demokrasi diyorsun. Geçti o günler, geçti bugün vesayet sisteminin borusu ötmüyor, bugün milletin borusu ötüyor" şeklinde konuştu. "HİÇ ENDİŞENİZ OLMASIN ÇOCUKLARIMIZI TERÖRE BULAŞTIRAMAYACAKLAR" Konuşmasının son bölümünde terörle mücadelede kararlığa vurgu yapan Bakan Soylu, "Terörle mücadele konusunda son derece kararlıyız, kararlı adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, kıymetli Başbakanımız'ın ve hükümetimizin kararlılığıdır terörle mücadelede kararlılık. Hiç endişeniz olmasın, bu topraklardan terörü söküp atacağız. Hiç endişeniz olmasın bizim çocuklarımızı artık teröre bulaştıramayacaklar. Hiç endişeniz olmasın, fabrikalarda işe giden, sabah dükkanını açarken 'Allahım bugün bereketini eksik etme' diye dua eden, birbirleriyle kardeş olan, yarınlara umudu olan halkımızın önünü kesemeyecektir artık terör. Terörün kökünü kazıdıkça, terörü tasfiye ettikçe, çocuklarımızın geleceğini çok daha iyi, çok daha güvenilir ve çok daha emin bir hale getireceğiz. Terörün belini tam kırdığımız zaman biraz daha bitirdiğimiz zaman dağlarımızda vadilerimizde piknik yapacağız. Ovalarda çaylarımızın kenarında her yerde birlik içinde piknik yapacağız. Bir taraftan fabrika bir taraftan işler , sadece terörle mücadele etmiyoruz aynı zamanda terörizmle de mücadele ediyoruz. bu terörizmimle mücadele ederken bir taraftan sosyal politikalarımızla bir taraftan ekonomi politikalarımızla bir taraftan siyasal adımlarımızla bütün bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yep yeni bir süreç aştık ve bu yep yeni süreci hep birlikte samimiyetle götürüyoruz. Ama bütün bunları yaparken milletimizin bunun sahibi olduğu bilinciyle bu çalışmaları yürütüyoruz. milletimiz arkamızdadır. Yani şunu tekrarlıyoruz terörle mücadele kararlılıkla sürüyor büyük başarılar aldık daha da bitireceğiz terörü söküp atacağız munzur kenarında rahatlıkla birlikte piknik yapacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmanın ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, Çemişgezek İlçesi'ne geçti.