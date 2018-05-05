Hasan YILDIRIM İSTANBUL,() HALKLARIN Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Gençlik Meclisi'nin Abbasağa Parkında düzenlediği bahar şenliğine katıldı. Burada konuşan Temelli "Bugün buradayım çünkü bu sabah Brüksel'e gidiyordum.Burada olduğum için de mutluyum. Fakat Brüksel'e giderken dediler ki yurtdışına çıkamazsın. Neden? Büyük olasılıkla HDP'li olmamdan"dedi. Bahar şenliği grupların söylediği türkü ve halaylarla devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Temelli: Bugün Brüksel'e gidiyordum. Dediler ki yurt dışına çıkamazsın
Hasan YILDIRIM İSTANBUL,() HALKLARIN Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP Gençlik Meclisi'nin Abbasağa Parkında düzenlediği bahar şenliğine katıldı. Burada konuşan Temelli "Bugün buradayım çünkü bu sabah Brüksel'e...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:20
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