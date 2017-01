(Görüntülü Haber) Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın talep ettiği hangi kanun geri dönüyor (1)

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Anayasa Değişiklik Teklifine ilişkin, "Hangi konuda yetkisiz bu günkü hükümet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talep ettiği hangi kanun geri dönüyor. Bunlardan hiçbiri geçerli değil. Memleketimizde sorumluluk ve yetki verilenler bu sorumluluk ve yetkilerini ülkenin problemlerini çözme yönünde başarılı bir şekilde kullanamıyorlar" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin 15 yıllık sürecine ilişkin," Ülkemiz tek başına iktidar olan bir parti neticesinde 15 yıl sonra bu günkü hale gelmişse terör zirve yapıyorsa, ekonomi dibe vurmuşsa, dış politikada başarısız olunmuşsa. Bunların hepsi aynı iktidar döneminde meydana geldi. Bunu kötü niyetle yaptıklarını söyleyemeyiz ama bunu beceremediklerini söylemek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu'nun açıklamaları şöyle:" Öyle bir hava meydana getirdiler ki, 'hükümet adımlar atıyor, problemleri çözecek. Tek çaremiz var biraz yetkiyi artıralım' diyorlar. Hangi konuda yetkisiz bu günkü hükümet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talep ettiği hangi kanun geri dönüyor. Bunlardan hiçbiri geçerli değil. Memleketimizde sorumluluk ve yetki verilenler bu sorumluluk ve yetkilerini ülkenin problemlerini çözme yönünde başarılı bir şekilde kullanamıyorlar. Ciddi bir tartışma ortamı olsa, toplumu kutuplaştırarak yapılmasa da 'hangi kanunla anayasanın hangi maddeleri değiştirilmelidir' diye bir mantıkla dostça karşı fikirlerde olmak düşman olmak manasına gelmez ki. Dostça bunları mecliste müzakere edebilsek, problemlerin büyük kısmı düzelir" dedi. "BU KESİNLİKLE BİR VESAYET SEBEBİDİR, MECLİS HÜR OLMALIDIR" "Partili bir cumhurbaşkanı olması toplumda sıkıntı meydana getirir. Toplumun kendisine oy vermeyen kesimi, kendi cumhurbaşkanı diye görmeyebilir, buna fırsat verilmemeli. Niye bir partili olarak Türkiye'nin tamamını temsil eden bir makama gelsin. Kendisinin hangi zihniyete sahip olduğunu, hangi partinin bünyesinden geldiğini herkes zaten biliyor. Bu bir ikazdır bizim için. Aynı zamanda cumhurbaşkanı yasama yetkisi üzerinde vesayet oluşturacak, gerektiğinde meclisi fesh etme yetkisi verilmemeli. Ayrı ayrı seçilmişler. İkisi arasında bir rekabet olmamalı. Ya meclis, cumhurbaşkanının istediği kanunları çıkarmazsa. Elbette çıkarmayacak. Vesayetin olmaması bu demek zaten. Cumhurbaşkanı'nın geldiği siyasi ortamdan zaten mecliste var, o fikri savunacaklar ama istenen kanunlar çıkmadığı takdirde o meclisin seçime götürülmesi meclisin üzerinde bir vesayet ortaya çıkarır. Bu kesinlikle bir vesayet sebebidir. Meclis hür olmalıdır. Varlığının sebebi, kimsenin tahakkümü altında kalmadan kendisinin görüşmeler neticesinde belirleyeceği konularda karar almaması manasına gelir. Bu konuda çok ama çok titiz olmamız gerektiği kanaatindeyiz" "BİZ HER HALÜKARDA BÖYLE BİR ÜMİDE KAPILDIK, İNŞALLAH BOŞ ÇIKMAZ" "Hem milletimizin hem diğer siyasi partilerimizin, hem de iktidar partisinin bizim şu söylemlerimizi dikkate almalarını bekliyorum. Henüz süreç tamamlanmadı. Sayın Cumhurbaşkanı yurtdışı gezisine çıkmadan önce isteseydi bunu imzalardı, ama imzalamadı. Bizde de bir ümit doğdu. Bizim için önemli gördüğümüz konular yeniden meclise tekrar görüşülmek üzere gönderilebilir mi. Acelemiz yok. Niye çünkü bu değişiklik hemen yürürlüğe girmiyor. Seçimlere kadar deniyor. İki ay sonra çıksa hiçbir şey değişmeyecek. Biz her halükarda böyle bir ümide kapıldık, inşallah boş çıkmaz." " VAKİT VARKEN YANLIŞ GÖRDÜĞÜMÜZ HUSUSLARDAN GERİ DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ" "Biz köklü geleneğe sahip bir siyasi hareketiz. Günlük meselelere bakarak karar vermeyiz. Belli prensiplerimiz var. Biz hukuku üstün tutarız. Toplumumuzda barış ve huzur olmasını arzu ederiz. Ülkemizin dünya ülkeleri arasında en üst seviyeye çıkmasını arzu ederiz. Bize bakanların bizim ülkemizi örnek almaların arzu ederiz. Öyle görünmeyi değil. Söylediğimiz her söz bizim şahsi ihtiraslarımızdan, beklentilerimizden neşet etmemektedir, çıkmamaktadır. Dikkate alınmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Daha vakit varken yanlış gördüğümüz hususlardan geri dönülmesini bekliyoruz"