ANKARA ()-MECLİS Anayasa Komisyonunda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi tartışmaya neden oldu. AK Partili milletvekillerinin görüşmeler için yeterlilik önergesi vermesine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri, ayağa kalkarak itiraz etti.
(Görüntülü Haber) TBMM Anayasa Komisyonu'nda tartışma
ANKARA ()-MECLİS Anayasa Komisyonunda AK Parti'nin maddelerin görüşmelerine geçilmesi önergesi tartışmaya neden oldu. AK Partili milletvekillerinin görüşmeler için yeterlilik önergesi vermesine, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP...
24 Aralık 2016 Cumartesi 22:33
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