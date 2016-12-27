Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

(Görüntülü Haber) TBMM Anayasa Komisyonu'nda kavga çıktı (2)

CHP'Lİ YALIM'IN İSTEĞİ TANSİYONU YİNE YÜKSELTTİ CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, terör örgütü DEAŞ'ın internette yayınladığı görüntüleri komisyonda izletmek isteyince Anayasa Komisyonu'nda tansiyon yine yükseldi. Bu...

CHP'Lİ YALIM'IN İSTEĞİ TANSİYONU YİNE YÜKSELTTİ CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, terör örgütü DEAŞ'ın internette yayınladığı görüntüleri komisyonda izletmek isteyince Anayasa Komisyonu'nda tansiyon yine yükseldi. Bu durum üzerine, AK Parti sıralarından Yalım'a tepki gösterildi. CHP'li Yalım, partisinin grup başkanvekillerinin uyarısı üzerine görüntüyü yarıda kesti. CHP'li Yalım, "Bu görüntüleri izleyince içim yandı. Benim kalbim bu görüntüleri izlemeye dayanmadı. Evlatlarımız yakılıyor, biz burada başkanlık konuşuyoruz. Çocuklarımızı savunmak zorundayız" diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55