(Görüntülü Haber) TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: İYİ Parti seçime girmeli

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceğiyle ilgili soru üzerine, "İYİ Parti'nin dosyasını bilmiyorum. Ama 'Girmeli mi?' diye sorarsanız, girmeli. Neden? Çünkü halkta bu kadar heyecan yaratmış, belli bir tabana sahip olmuş bir siyasi partinin seçime girmesine izin vermeyecek bir tarihte seçim yapılması, milli iradenin sakatlanması anlamına gelir" dedi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Eskişehir'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santralin kurulacağı yerde incelemelerde bulundu. Feyzioğlu, termik santralin yapılması halinde sadece Eskişehir'de değil, Sakarya'da da marul yetişmeyeceğini söyleyerek, "Termik santral yapmak demek Alpu Ovası'nı yok etmektir. Açık söylüyorum, marul yetiştiremeyiz marul. Eskişehir'i geçtim, Sakarya'da marul yetiştiremeyiz" dedi. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Metin Feyzioğlu, İYİ Parti'nin seçime girip girmeyeceği konusundaki soruyu şöyle cevapladı: "İYİ Parti'nin dosyasını bilmiyorum. Ama girmeli mi diye sorarsanız, girmeli. Neden? Çünkü halkta bu kadar heyecan yaratmış, belli bir tabana sahip olmuş bir siyasi partinin seçime girmesine izin vermeyecek bir tarihte seçim yapılması, milli iradenin sakatlanması anlamına gelir. Kanuna göre seçime girmeye yeterli süresi var mıdır? Onu bilmiyorum. Çünkü dosyasını bilmiyorum. Son geçerli genel kurulunu hangi tarihte yapmıştır, örgütlenmesinin sonuncusunu ne zaman tamamlanmıştır? Ama seçim tarihi demokrasiye saygılı bir zihniyetle belirleyecekse siyasi iktidar, İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayacak bir günü mutlaka belirlemiş olmalıdır. Eğer mevcut süre yetmiyorsa kanundaki şartları değiştirmek elindedir. Yani kanundaki şartları değiştirerek İYİ Parti'nin seçime girmesini sağlayacak bir değişiklik yapmak elindedir. Bir saatlik bir iştir iktidar için." Feyzioğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiği yönündeki soru üzerine ise şöyle dedi: "Bu tamamen bir siyasi soru. Buna cevap veremem. Ama Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun bir milli takım forması ile sahaya çıkacak bir ekibe ihtiyaç var. Bu milli takım formasını giyen ekibin bir takım kaptanı olur. Fakat takım kaptanı kadar takım da önemlidir. Takım kaptanı yetmez. Peki bu takımın hedefi ne olmalıdır? Ne taahhüt etmelidir? Bu taahhütlerin başında, Türkiye'ye artık huzur ve kardeşlik ortamının hakim kılınması olmalıdır." Alpu Ovası'ndaki incelemelerin ardından Metin Feyzioğlu, Eskişehir Şeker Fabrikası önünde işçilerle buluştu. Feyzioğlu burada yaptığı konuşmada, "Şeker fabrikaları özelleştirildikten sonra yurt dışından nişasta bazlı şeker ithal edecekler. Nişasta bazlı şekerle rekabet edemeyecek olan bu fabrikalar kapanacak ve fabrikanın arazisine de kim ne derse desin illaki inşaat yapılacaktır, rezidans yapılacaktır, alışveriş merkezi yapılacaktır. Bu, şeker pancarının bitmesi, çiftçinin bitmesi demektir. Türk insanının kanser olması demektir. Nişasta bazlı şeker, kanserin başlıca sebebidir. Şeker fabrikaları Cumhuriyet'in kalesidir. Bu, kaleleri rant amaçlı peşkeş çekmektir. Şeker vatandır, şeker sadece şeker değildir, şeker fabrikaları sadece fabrika değildir" ifadelerini kullandı.