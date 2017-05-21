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(Görüntülü Haber) SP'li Öztek: Ülkede hiçbir şey değişmeyecek

Süleyman EKİN/ANTALYA, () SAADET Partisi Antalya İl Başkanlığı, Mayıs ayı İl Divan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Parti binasında yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek de katıldı. Toplantı sonunda partililere seslenen...

Süleyman EKİN/ANTALYA, () SAADET Partisi Antalya İl Başkanlığı, Mayıs ayı İl Divan Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Parti binasında yapılan toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Latif Öztek de katıldı. Toplantı sonunda partililere seslenen Latif Öztek, hükümeti ve politikalarını eleştirdi. Başta tarım ve hayvancılık olmak üzere ülkenin bir sorununa değinen Latif Öztek, referandum ile Anayasa değişikliği kabul edilmesine rağmen Türkiye'de hiçbir şeyin değişmediğini söyledi. Ülkede bundan sonra da hiçbir şeyin değişmeyeceğini, sorunların çözülmeyeceğini iddia eten Latif Öztek, ?Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili cumhurbaşkanı olarak Ak Parti'nin başına geçse de, uyum yasalarının tamamı çıksa da bu ülkede yaşayan insanların hayatında çok fazla şey değişmeyecek. Milletimizin ekonomik ve sosyal sorunları çözülmeyecek, sıkıntıları ortadan kalkmayacaktır" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Öztek, 8 ay süren Fırat Kalkanı operasyonunun amacına ulaşmadığını da iddia ederek, basın özgürlüğünün önemine değindi ve basın üzerindeki baskıları eleştirdi. Toplantı sonunda bu ay partiye üye olan 101 kişinin rozetleri temsili olarak iki kişiye takıldı.

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