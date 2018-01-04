ANKARA, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP genel merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.
(Görüntülü Haber) SP Genel Başkanı Karamollaoğlu CHP genel merkezine geldi (3)
ANKARA, () - SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP genel merkezine geldi. Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.
04 Ocak 2018 Perşembe 16:22
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