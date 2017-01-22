(Görüntülü Haber) Soylu: Terör ve şiddet sadece bir yerde sınırlı kalmaz

PARTİSİNİN İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde partilerce karşılanan Bakan Soylu, toplantının yapılacağı salona girerken zor anlar yaşadı. Partilerle selamlaşan ve taleplerini dinleyen Bakan Soylu, kalabalık nedeniyle yaklaşık 40 dakika sonra salona girebildi. Soylu, kendisiyle görüşmek isteyen ve gözyaşı döken bir kadın partilinin yanına giderek sorununu dinledi.



“TERÖR VE ŞİDDET SADECE BİR YERLE SINIRLI KALMAZ” Toplantıda konuşan Bakan Süleyman Soylu, terör ve şiddetin sadece bir yerle sınırlı kalmadığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ediyor. Ve bunun 1980 öncesinde yaşananlar yüzünden ‘Anarşi dönemi’ diye adlandırdığımız bir dönem var. ‘Sağ-sol çatışması’ dediler, değişik isimler verdiler. PKK hala Brüksel’de çadır açmıyor mu? Stant kurmuyor mu? Terörist Fahriye Erdal’ı yıllarca ihmal etmediler mi ? Temmuz ihanetinin çete lideri ve ekibi hala daha korunaklı villaları içerisinde hayatlarını sürdürmüyor mu? İşte bugün bu zihniyet yüzünden sadece Türkiye’de değil, Ortadoğu’da da yıllardır kan akmaktadır. 21’inci yüzyıl teknolojik açıdan ne kadar gurur verici bir noktaya geldiyse de, insanlık açısından da o kadar utanç verici bir noktadadır. Şunu bir türlü anlatamıyoruz; terör ve şiddet sadece bir yerle sınırlı kalmaz, kalmıyor da. Bombalar, Bağdat’ta da patlıyor, İstanbul’da da patlıyor, ama Paris’te de patlıyor. Çok şükür ülkemiz güçlüdür. Ve bu terör belasıyla, ülkesinin yiğit evlatlarıyla mücadele etmektedir.”



PKK’YA SON 2 AYDA 5 KİŞİ KATILMIŞ Terör örgütlerinin son demlerini yaşadığını vurgulayan Bakan Soylu konuşmasına şöyle sürdürdü: “Acımız var ama korkumuz yok. Başımız dik ve bu terör örgütleri artık son demlerini yaşamaktadır. Özellikle PKK’ya son 2 ayda katılan kişi sayısı sadece 5. Ne kadar istismar ederlerse etsinler, ne kadar oradaki çocuklarımızı korkutarak dağa götürmek isterlerse istesinler, bu milletin birliğini ve beraberliğini bozamayacaklar. Ülkemiz milletiyle ve devletiyle teyakkuz halinde kenetlenmiş vaziyettedir. Zaten en büyük korkuları da budur.”



“DİREKSİYON BAŞINA GEÇMENİN ZAMANI GELMİŞTİR” Anayasa değişikliğinin devleti darbe modundan çıkaracağını ifade eden Bakan Soylu, “Yapmamız gereken şeyler, almamız gereken tedbirler ve önemli kararlar var. Yapmamız gereken ilk iş, ülkemizi ve şu hükümet sistemimizi hızlı karar alabilen, birlik ve bütünlüğümüzü sağlayabilecek, daha demokratik ve güçlü bir liderlik ortaya koyabilen bir hale getirmektir. İşte bunun ilk adımını gazi meclisimiz atmıştır. Kapsamlı anayasa teklifini milletin onayına sunulmak üzere kabul etmiştir. Açıkça ifade etmek istiyorum, bu yeni Anayasa değişikliği devletimizi darbe modundan çıkarıp hem de başlangıç ayarlarına ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023 rotasına çevirecektir. Kıymetli kardeşlerim, artık direksiyon başına geçmenin zamanı gelmiştir” dedi.



“BU SİSTEM MİLLETİN SİSTEMİDİR” “Nisan ayındaki randevumuz bir seçim randevusu değildir” diyen Bakan Soylu, “Bu önerdiğimiz ve millete sunduğumuz sistemin ismi elbette ki Cumhurbaşkanlığı sistemidir. Ama bunun bir ismi vardır ki demokrasi ile bezenmiştir, bu milletin hür ve özgür oylarıyla birlikte bezenmiştir. Bunun bir ismi vardır ki, ne kadar zorluk çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi darbe anlayışını ortaya koymaya çalışırlarsa çalışsınlar, bir taraftan AK Parti’nin kapatılma davası, bir taraftan, ‘Biz sizi sizin değerlerinizi taşıyan Cumhurbaşkanı yaptırmayız’ derlerse desinler, yaklaşık 21’inci asrın başından itibaren bu millet demokrasiye sahip çıkan, bu millet istiklaline ve hürriyetine sahip çıkan bu sistemin adını koymuştur. Bu sistem milletin sistemidir. Bu sistem milletin talebidir. 1 Kasım seçimlerinden bu yana hep birlikte bu konuları değerlendirdik. Nisan ayında inşallah hep birlikte referandum sürecini yaşayacağız. Nisan ayındaki randevumuz bir seçim randevusu değildir. Alelade bir referandum ya da alelade bir oy kullanma da değildir. Bu Türkiye’nin bundan sonra hangi hızda gideceğinin belirlendiği bir hadisenin adıdır. 2053’e ve 2071’e hep birlikte bu büyük hedeflerimizi uzatacağız” sözleriyle konuşmasını noktaladı.