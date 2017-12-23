(Görüntülü Haber) Şırnak-Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu(5)
23 Aralık 2017 Cumartesi 20:38
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