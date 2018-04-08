(Görüntülü Haber)Siirt - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siirt İl Kongresi'nde konuştu 3
(Görüntülü Haber)Siirt - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siirt İl Kongresi'nde konuştu 3
(Görüntülü Haber)Siirt - Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Siirt İl Kongresi'nde konuştu 3
08 Nisan 2018 Pazar 15:47
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