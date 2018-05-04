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(Görüntülü Haber) Seçim kurullarında imza yoğunluğu

İZMİR'de vatandaşlar, destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını vermeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler...

İZMİR'de vatandaşlar, destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını vermeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler için getirilen 100 bin imza şartı, seçim kurullarını hareketlendirdi. Vatandaşlar, 5- 9 Mayıs tarihleri arasında imza verebilecek. Destekledikleri adayların Cumhurbaşkanlığı yarışına katılabilmesi için imza vermek isteyenler, seçim kurullarına akın etti. İzmir'de de birçok kişi, Kültürpark 4 No'lu Hol'e kurulan Konak İlçe Seçim Kurulu'na giderek, imzalarını attı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rifat Mutlu, Cumhurbaşkanı adayı olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için ilk imzayı atanlar arasında yer aldı. Sabah saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'na giderek imzasını veren Mutlu, İzmir'de Perinçek için en az 20 bin imza toplamayı hedeflediklerini söyledi. Mutlu, "Bizim hedefimiz İzmir'de en az 20 bin imza toplamak. Ülke genelinde bu sayının 100 binin üzerine çıkacağına inanıyoruz. Eğer Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adayı olursa o zaman gerçek anlamda bir seçim olabilcek. Çünkü diğer partilerin dünya görüşleri ve Türkiye'yi sığdırdıkları küçük bir alan var. Ama onu gerçekten tüm dünyaya, Avrasya'ya açacak olan donanımlı kişi Doğu Perinçek'tir. İzmirlilerin özellikle bunu bildiklerini biliyorum ve bu kampanyaya yoğun olarak katılacaklarına eminim" diye konuştu.

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