(Görüntülü Haber) Şanlıurfa'da Faruk Çelik'e coşkulu karşılama

GIDA Tarım ve Hayvancılık eski bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, 7 ay sonra geldiği seçim bölgesi Şanlıurfa'da çok sayıda kişi tarafından karşılandı. Çelik'i karşılamak isteyen protokol ve partililer, havaalanında uzun kuyruk oluşturdu. Geçtiğimiz yıl yeni kabinede yer almayarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bırakan Faruk Çelik, seçim bölgesi Şanlıurfa'ya devir- teslim töreninden bu yana ilk kez geldi. 7 ay sonra özel uçakla GAP Havaalanına inen Faruk Çelik'i; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Jandarma Alay Komutanı Albay Nuri Öztürük, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda partili karışladı. Apronda uzun kuyruk oluşturanlar tarafından coşkuyla karşılanan Faruk Çelik, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaştı. Çelik daha sonra beraberindeki heyetle birlikte uzun araç konvoyu eşliğinden Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde teröristler çıkan çatışma şehit olan Piyade Onbaşı Ali Aydar'ın Demirli Mahallesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Faruk Çelik, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ahmet İnan'ın oğlu Müslüm Enes İnan'ın düğüne katılacak.