(Görüntülü Haber) Şanlıurfa Ak Parti'de 'temayül' yoğunluğu

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından genel seçimi öncesi adayların belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. 300 aday adayının olduğu temayül yoklamasında yoğunluk yaşandı. 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde Ak Parti'den milletvekili adaylarının belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. GAP Tarımsal Araştırma Merkezi'nde yapılan temayül yoklamasında il ve ilçe teşkilatı üyeleri, partilerinden aday adayı olan 300 kişi için sandık başına gitti. Polisin güvenlik önlemi aldığı temayül yoklamasında aday adayları, oy kullanacak delegelerle yakından ilgilenerek broşür dağıtıp, destek istedi. İl Başkanı Bahattin Yıldız, partililerin temayül yoklamasına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.