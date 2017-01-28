(Görüntülü Haber) Sağlık Bakanı Akdağ: Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor 3

Faruk KIYAK- Çağla DAŞCI/İZMİT (Kocaeli), () - SAĞLIK Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin hızlı değişimlere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Son 15 sene içerisinde büyük bir atılım gösterdik. Ama alacak çok daha mesafemiz var. Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Bize hızlı hareket eden bir yürütme gerekiyor" dedi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu makamında ziyaret etti. Recep Akdağ sağlıkta yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Bakan Akdağ, şöyle dedi: "Sağlıkta dönüşümün ikinci fazına giriyoruz. 2017'den itibaren 2023'e kadar yeni bir strateji ve yeni bir eylem planı hazırlıyoruz. Buna neden ihtiyaç duyduk? çünkü Türkiye'nin ihtiyaçları değişti. Türkiye'de hasta yükümüz değişti. Türkiye'de vatandaşlarımızın haklı olarak beklentileri de değişti. Artık Türkiye çocukların ishalden, zatürreden, kızamıktan hayatını kaybettiği, hamile annelerimizin önlenebilir sebeplerden hayatlarını kaybettiği bir ülke olmaktan çıktı ama yeni meselelerimiz var. Şişmanlık, hareketsizlik, sigara ve bunların yol açtığı şeker hastalıkları, kalp hastalıkları gibi yeni problemlerimiz var. Daha doğrusu bu problemler ön plana çıkmış oldu. Onun için biz de yeni dönemde bunlara yoğunlaşarak insanlarımızın sağlığını en mükemmel noktaya getirmek için gayret edeceğiz." Cumhurbaşkanlığı sisteminin hızla gelişen bir Türkiye için kaçınılmaz olduğunu ifade eden Akdağ, TBMM'nin üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirdiğini, artık milletin sözünü söyleyeceği bir yönde yola devam ettiklerini anlatırken, "İnşallah Nisan ayı içerisinde bu referandum yapılacak. Türkiye yeni sistemde, yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle hem yasamanın, hem meclisin güçlendiği yeni bir döneme girecek. Aslında büyük bir Türkiye için, hızla gelişen bir Türkiye için bu kaçınılmazdı. Her ne kadar bazı muhalefet çevreleri çok anlayamadığımız bir biçimde anlamsız bir karşı çıkma kampanyası içindeyseler de Türk milleti için, milletimizin her bir ferdi için, çocuklarımızın geleceği için yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin çok daha hayırlı olacağına inanıyorum. Milletimizin de bunu destekleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu. "TÜRKİYE UNUNU ELEMİŞ BİR ÜLKE DEĞİL" Akdağ, Türkiye'nin hızlı dönüşümlere ihtiyacı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Türkiye ununu elemiş, eleğini asmış bir ülke değil. Biz son 15 sene içerisinde büyük bir atılım gösterdik ama alacak çok daha mesafemiz var. Bize istikrarlı bir yönetim gerekiyor. Bize hızlı hareket eden bir yürütme gerekiyor. Yani bir bakanlar hizmeti gerekiyor. Türkiye bir Kuzey Avrupa ülkesinde olduğu gibi bundan 30-40 sene önce birçok ihtiyacını, sistemlerini oturtmuş bir ülke değil. Dolayısıyla hızlı değişimlere ihtiyacımız var. Sağlıktan misal vermek gerekirse büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Dünyanın takdir ettiği büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız bu meseleden çok memnun. Ama biliyoruz ki önümüzde yeni ihtiyaçlar var. İşte bu ihtiyaçları istikrarlı bir yönetim içerisinde hızla yerine getirme imkanımız olacak. Milletimiz o yüksek ferasetiyle 2017'yılında Türkiye'ye getirmiş olacak." Bakan Akdağ daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.