(Görüntülü Haber) Putin, Ankara’ya geldi
RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi. Moskova’dan 8 bakanla Türkiye’ye gelen Putin’i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet...
03 Nisan 2018 Salı 16:10
RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün saat 15.00'te Ankara'ya geldi. Moskova’dan 8 bakanla Türkiye’ye gelen Putin’i Ankara Esenboğa Havalimanı Büyük Şeref Salonu apronuna gelişinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız karşıladı. Putin ve beraberindeki heyet daha sonra, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket etti.
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