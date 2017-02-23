ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı. Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Törenin ardından 2 ülke heyetlerinin takdiminin ardından Yıldırım ve Şerif, Çankaya Köşkü merdivenlerinde tokalaşarak basına poz verdi. Görüşmelere geçilmeden önce Yıldırım, Navaz Şerif'e, Çankaya Köşkü balkonundan Ankara'yı tanıttı, iki lider burada bir süre sohbet etti.
(Görüntülü Haber) Pakistan Başbakanı Navaz Şerif Ankara'da (4)
ANKARA () Başbakan Binali Yıldırım, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i Çankaya Köşkü'nde törenle karşıladı. Resmi tören, Yıldırım ve Şerif'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşlarının...
23 Şubat 2017 Perşembe 17:04
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