(Görüntülü Haber) Özhaseki: Şom Ağızlılık Değil,deprem Gerçeğini Bilerek Hareket Edelim (1)

BU SİSTEMLE GÜÇLÜ İKTİDARLAR OLACAK Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.'nin (KCETAŞ) 90’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen gecede konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni Anayasa sistemi ile güçlü iktidarların olacağını söyledi. Bir otelde düzenlenen geceye Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve KCETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Gecede açılış konuşması yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, “Bugün Bakanımız Mehmet Özhaseki’yle beraber spor yatırımlarıyla ilgili projeleri yerinde görmek için Kayseri’deydik. 90’ıncı yılınız kutlu olsun. Nice 90 senelere diyorum. Türkiye’nin ilk özel dağıtım şirketi olması önemli. Bizim sürekli olarak dile getirdiğimiz ekonominin çarklarının özel sektörler tarafından tutulması gerektiğidir. Kayseri’de özel sektörün gelişimiyle alakalı herhangi bir eksiklik söz konusu değil. Bugün gençlerimizle bir araya geldiğimde sürekli devlette bir iş bulma talebinin olduğunu görüyoruz. Halbuki dünyadaki birçok teknolojinin özel sektör ile öne çıktığını görürsünüz” ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Bugün burada 17 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptığım bir şirketin 90’ıncı yılında dostlarımla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 10 gün önce Ulaştırma Bakanımız geldi. Kendisiyle ulaşım konusunda onlarca projeyi konuştuk. Bugünde Spor Bakanımıza kendi alanları ile olan konuları konuşmak için Kayseri’ye davet ettik. Erciyes’e spor merkezi ve okçulukla ilgili destek verecekler. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi. Muhalefet partisini eleştiren Özhaseki, “Nükleerde bir kavga var. Türkiye’de herkes nükleere karşı. Neden kardeşim? Özellikle muhalefet karşı. Zararlıymış. Diğer ülkelerde bu nükleer kullanılıyor. Türkiye’de nükleer tesis istemiyorlar (iyi tamam yapmayalım) O zaman kömür var. Çet raporunu vermiyorlar. Polonya’da elektriğin yüzde 84’ü kömürden elde ediliyor. İyi ondanda vazgeçelim. Güneş panelinde ise (20 metrekare araziyi mahvediyorsunuz) diyorlar. Rüzgar gülleri var. Oda kuş yollarını bozarmış. Ondan da vazgeçiyoruz. Geriye iki yol kalıyor ya hiç elektrik kullanmayacağız yada dışa bağımlı olacağız. Bu coğrafyada dışa bağımlı olmanın neler getireceğini herkes bilir. O zaman tek şey kalıyor kim bağırırsa bağırsın bildiğini yapacaksın” diye konuştu. Anayasa değişikliği konusuna değinen Özhaseki, “(Diktatör geliyor) diyorlar. Ben Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam o Anayasayı getirmem. Şu an Cumhurbaşkanının her türlü yetkisi var. Bir tek vatan hainliği ile yargılanabiliyor. Şu anda 550 milletvekilinden 413’ü evet derse yargılanabiliyor. Yeni sistemde Tayyip bey attığı her imzadan yargılanabilir. Nasıl diktatörlük geliyor. Biraz ölçülü bir şey söylemek lazım. Bu sistemle güçlü iktidarlar olacak. Kirli pazarlıklar içinde o pis işler yapılmayacak. Vatandaşa anayasa hükümlerini anlatacağız. Vatandaş nihayetinde bir şeye karar verecek. Evet derlerse bu sistem gelecek. Yoksa da yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.