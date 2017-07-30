(Görüntülü Haber) Özhaseki: İmam Hatip Okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri’de, "İmam hatip okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti" diye konuştu. İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından düzenlenen piknik buluşmasına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçen yıllarda 10 yıl kadar İmam Hatip okulunun vakıf başkanlığını yaptığını hatırlatırken, şöyle dedi: "O dönemde bile hayırsever gelir, İmam Hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum; 10’dan fazla kaçak İmam Hatip Okulu yaptırdım. İmar planına işletemedik. Hayırseveri bulduk, okul yaptırmadılar. Aileler öncelikli olarak çocuklarının temelinin sağlam olması için İmam Hatip’e yazdırmak istiyorlardı. Aslında İmam hatip okulları Türkiye’de önemli vazife icra etti. Bizim bildiğimiz inandığımız İslam'ın dayanmış olduğu temeli İmam Hatip okulları ortaya koydu. Kuran ve sünnete dayanan islamı imam hatip okulları verdi. O yüzden sapkın ne kadar cemaat, cemiyet, dernek imam hatiplileri çok sevmediler.” FETÖ hareketinde İmam Hatipli insan sayısı çok az olduğuna dikkat çeken Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlkokuldan aldıkları çocuklar var. Onlara dinin temel esaslarını, Hazreti peygamberinin hayatını anlattıklarını göremezsiniz. Önce 'Sızıntı Dergisi' ile başlarlar, 'Adanmış Ruhlar' kitabı ile devam ederler. FETÖ’de peygamberimizin hayatı anlatılmaz. Belediye başkanlığım döneminde FETÖ’cü bir askeri komutan, askeriyedeki bir programda Ramazan günü viski içti. Neden Pensilvanya’daki şizofren manyak 'Kendinizi gizleyin' dediği için. İmam Hatipli olsa bunu yapar mıydı? Yapmazdı. Sınav sorularını çaldılar. İmam Hatipli olsa bunları yapar mıydı? Yapmazdı. Yapılacak ve yaptıkları rezillikler ilahi hitapların hiçbirinde yoktur. En zeki çocuklarımız seçtiler. En saf iş adamlarını bulup paralarını yoldular. İmam hatip okulları yetişen nesil iktidarın birçok noktasında yer alıyor. Bizim neslimizin iktidara geldiği nokta eskisi ile kıyaslanamayacak kadar iyi durumdadır.” Etkinliğe Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve İmam Hatip mezunları katıldı.