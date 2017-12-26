(Görüntülü Haber) Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sevakin Adası' tepkisi
26 Aralık 2017 Salı 17:34
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