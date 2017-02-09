(Görüntülü Haber) Özgür Özel: Anayasa Mahkemesine belki gideriz, belki gitmeyiz (5)

Kamera:Nursima KESKİN/ ANKARA,() - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, anayasa değişiklik teklifini ne zaman Anayasa Mahkemesine götüreceklerine ilişkin bir soruya "Cumhurbaşkanı imzalasın göndersin, kararı ondan sonra vereceğiz. Anayasa Mahkemesine tut ki gitmedik, o sandığa seni gömeceğimizi bil bakalım. Ondan sonra belki gideriz belki gitmeyiz" diye yanıt verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel parlamentoda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, anayasa değişikliği teklifine karşı Anayasa Mahkemesine ne zaman başvuracaklarına dair soruya "Cumhurbaşkanı imzalasın göndersin, kararı ondan sonra vereceğiz. Bir at imzanı, bu saçmalığın altına imzanı sen de bir koy. Anayasa Mahkemesine tut ki gitmedik, o sandığa seni gömeceğimizi bil bakalım. Ondan sonra belki gideriz belki gitmeyiz. Bunun bir hak olduğu kadar bir ödev olduğunun bilincindeyiz. Koca bir dosyanın hazır olduğunu da biliyoruz. Ama bu anayasayı yaparken bize mi güvendin? Eğer sen taslağa inanıyorsan at altına imzayı ama CHP'ye güvenip ona göre pozisyon almasınlar. Belki gideriz belki gitmeyiz. Ne yapacağımıza partimizin en yetkili kurulları var. Milletvekillerimiz, MYK bu kararı verecek. Tayyip Erdoğan böyle satranç oynarken karşısında hangi hamleyi yapacağı kesin bilinen bir bilgisayarla oynamıyor. Bu satranç da biz de varız, millet de var. İmzayı atarken belki de sandık kaçınılmazdır bunu bil, belki de bu sandığa seni gömeceğiz" diye yanıt verdi. "BUGÜNKÜ GÖRÜŞME İKİ TÜKENMİŞ KİŞİNİN GÖRÜŞMESİ" Özgür Özel, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede MHP'nin kabineye girmesinin konuşulacağı iddialarının sorulması üzerine şöyle dedi: "Bugünkü görüşme iki tükenmiş kişinin görüşmesi. Birisi makamını ortadan kaldırıyor, birisi yılların geleneğini. Bu iki tükenmiş ne konuşursa konuşsun bu halk geleneğine sahip çıkacaktır. Biz bakanlık pazarlığıyla falan ilgili değiliz. Partileri onlara rağmen hayır derse onlardan kurtulunacak, Türkiye kendini kurtaracaktır. Ne konuşurlarsa konuşsunlar hiçbir önemi yok."