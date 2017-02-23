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(Görüntülü Haber) (ÖZEL) Kemal Kılıçdaroğlu : Kim baskı kuruyorsa, onlara gerekli ders sandıkta verilmeli (3)

Ümit KOZAN - Tahsin GÜNER / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin 'ya özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Hayır' oyu kullanacaklara karşı başlatılan baskıların asla ve asla insanları yıldırmaması...

Ümit KOZAN - Tahsin GÜNER / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin 'ya özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 'Hayır' oyu kullanacaklara karşı başlatılan baskıların asla ve asla insanları yıldırmaması gerektiğini belirterek "Tam tersine baskılara karşı direnilmeli, sandığa gidilmeli ve kim baskı kuruyorsa onlara gerekli ders sandıkta verilmeli" dedi. Kılıçdaroğlu, "Eğer bir ülkenin vatandaşlarını birbirine düşman etmek, birbirine karşı rakip haline getirmek isteniyorsa o tür bir dile ihtiyaç var ve onu yaptılar. Ama bu ters tepti. Gideceğiz ve oy kullanacağız. Bir tarafından 'Evet' var bir tarafından 'Hayır' var. Tercihimizi ona göre kullanacağız. 'Evet' oyu kullanan da bizim vatandaşımız. 'Hayır' oyu kullanan da bizim vatandaşımız. Siz 'Hayır' oyu kullananların terörist ilan ederseniz, hangi kucaklayıcı dili kullanacaksınız ? Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz ? Ben de ona karşılık şunu söyledim. 'Evet' ve 'Hayır' oyunu kullanan vatandaş benim vatandaşımdır ve benim başımın üzerinde yeri vardır" dedi. Kılıçdaroğlu, 'Hayır' oyu kullanacaklara karşı başlatılan baskıların asla ve asla insanları yıldırmaması gerektiğini belirterek “Tam tersine baskılara karşı direnilmeli, sandığa gidilmeli ve kim baskı kuruyorsa onlara gerekli ders sandıkta verilmeli" diye konuştu.

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