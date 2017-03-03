(Görüntülü Haber) Özdağ'dan, Bozdağ'a: Esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - GAZİANTEP Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da konuşma yapmasının engellenmesine üzüldüğünü belirterek, "Onun için Almanlara kızarken, biz onlara kızabiliriz ama siz kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir sayın Adalet Bakanı" dedi. 'Demokrasinin Türk toplum hayatındaki önemi' konulu konferansa katılmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Ümit Özdağ bir basın toplantısı düzenledi. MHP Kahramanmaraş eski il başkanı Mustafa Bastırmacı'nın da katıldığı toplantıda Özdağ, 16 Nisan'da yapılacak referandum için yürüttükleri 'Hayır' çalışmasını yaparken birçok baskıyla karşılaştıklarını söyledi. "KİMİN, KİMİ NİÇİN KANDİL'E YOLLADIĞINI BİZ GAYET İYİ BİLİYORUZ" 'Hayır' diyenlerin adeta düşman ilan edildiğini belirten Özdağ, Pakistan dönüşü uçakta gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı "'Hayır' demek, eşittir çukur, 'Hayır' demek eşittir, o çukurların altında açılan şehirler demektir" sözlerine de tepki gösterdi. Özdağ, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı, 'Hayır' diyenleri 'Çukur' olarak nitelendirdi. Biz Sayın Cumhurbaşkanının 'Hayır' diyen yurttaşlara 'Çukur' derken, 'Alçak bile diyemiyorum size çukur diyorum' noktasından hareket ettiğinin gayet iyi farkındayız. Ancak biz de kendisine şöyle cevap veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye ne yazık ki gerçekten sizin tarafınızda bir ekonomik çukura, bir terör çukuruna, bir yolsuzluk çukuruna düşürülmüştür. Şimdi biz 'Hayır' diyerek Türkiye'nin bu çukurdan çıkmasının mücadelesini veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, ne zamandan beri parlamenter demokrasiyi desteklemek 'Çukur' olmak anlamına geliyor. Siz de bugün işgal ettiğiniz mevkiyi, önünüzde sancağın eğildiği, Cumhurbaşkanlığı mevkiini bugünkü anayasamıza göre, demokratik parlamenter sistemi içerisinde elde etmediniz mi, bu sistem içerisinde ulaşmadınız mı? Nasıl olur da demokratik parlamenter sistemi savunmayı alçaklıktan daha öte çukurluk gibi bir sıfatla vasıflandırabilirsiniz. Bu, bizatihi parlamenter demokrasiye yapılan çok ağır bir hakarettir. Sayın Cumhurbaşkanına bir defa altını çizere söylemek isterim. 'Hayır' diyenler oylarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yolluyorlar. FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi bombaladığı gazi meclise. Kimin, kimi niçin Kandil'e yolladığını biz gayet iyi biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Kimin, kimi niye İmralı Adası'na yolladığını biz gayet iyi biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı." "ALMANLARA KIZARKEN ÖLÇÜLÜ OLUN" Referandumda 'Hayır' diyenlere saygı duymalarını isteyen Ümit Özdağ, Bakan Bozdağ'ın Almanya'da konuşturulmamasını da değerlendirerek şöyle konuştu: "Sayın Adalet Bakanı Almanya'da size konuşma hakkı verilmemesinden dolayı gerçekten üzüldüm. Keşke siz de biz 'Hayır' diyenlere Türkiye'de konuşma hakkı verilmemesinden üzülseydiniz. Ama siz buna üzülmek yerine biz 'Hayır' diyenleri terörist olmakla suçladınız, terör örgütleriyle yan yana durmakla suçladınız. Allah'tan size Almanlar konuşma hakkı vermedi. Türkiye'de siz bize konuşma hakkı vermiyorsunuz. AKP'li belediyelerden hiçbir tanesi bize salonlarını tahsis etmiyor. Devletin salonları sadece 'Evet' için kullanılıyor. Sayın Atila Kaya Denizli'de bir konuşma yapacaktı, Kaymakam izin vermişti fakat 'Hayır' diyeceğini duyunca salon için verilen izni iptal etti Sayın Adalet Bakanı. Onun için Almanlara kızarken, biz onlara kızabiliriz ama siz kızarken ölçülü olmak zorundasınız. Çünkü esas yasakçı ve baskıcı sizin temsil ettiğiniz zihniyettir Sayın Adalet Bakanı." "HZ. OSMAN'I ŞEHİT EDEN SUİKASTÇILARIN DURUMUNA DÜŞERSİNİZ" Ümit Özdağ, bazı imamların camileri referandum alanına çevirdiğini belirterek camilerde her görüşten insanın Allah'a ibadet ettiğini o nedenle de camilere siyaset sokulmaması gerektiğini ifade ederek, "Camide sadece Allah'a ibadet vardır. Eğer bu camileri referandum yerine çevirirseniz, hepiniz Hz. Osman'ı şehit eden suikastçıların durumuna düşersiniz, ümmetin içine nifak sokarsınız. Her yerden sesleniyorum, buradan da sesleneceğim. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Görmez, sizi artık görmeye davet ediyorum. Soyadınız gibi görmüyorsunuz, görmemezlikten geliyorsunuz. Bu görmemez tavrınızla camilerde yapılan bu propagandanın önünü açıyorsunuz. Bu, bulunduğunuz makama da yakışmıyor."