(Görüntülü Haber) Osman Baydemir: Abidik gubidiklerin oluşturacağı sisteme hayır diyoruz (5)

Nursima KESKİN/ ANKARA,() HDP Sözcüsü Osman Baydemir, anayasa değişikliği teklifine referandumda 'hayır' diyeceklerini yineleyerek "Abidik gubidiklerin oluşturacağı bir sisteme buradan hep beraber hayır diyoruz" dedi. HDP'nin bu haftaki grup toplantısında parti sözcüsü Osman Baydelr konuştu. Osman Baydemir, bakanların Almanya'daki programlarının iptal edilmesine ilişkin " Almanya için faşimz diyorlar. Süphanallah. Eğer ki bu ülkede adaletsizlikler, yasaklar, hukuksuzluklar listelense Adalet Bakanının ve kabinedeki bütün bakanların boyunu aşar. Neymiş, mağdurlar ve bir kez daha mağdur olmuşlar. Bunların politikası 'Neno yetim sahibidir' politikası. Diyarbakır'da yaşlı bir teyze ortaokula başladığımdan beri 'Neno yetim sahibidir' diye yardım topluyor. Belediye başkanı oldum Neno yine yetim sahibidir. Bu yetimler bir türlü büyümedi. Neno rahmetli oldu geride servet bıraktı ama o yetimler büyümedi. 15 yıldır iktidarsınız her defasında mağdursunuz. Avrupa'daki yasak çok acı bir gerçek ama sizin burnunuz yanmıyorsa HDP ne yapsın, Avrupa, Hollanda ne yapsın?" diye konuştu. "HAKİKATEN DEVLET BEYE BAŞKAN OLMUŞSUNUZ" Osman Baydemir, isim vermeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'a Avrupa'ya beraber gitme çağrısını hatırlatarak şöyle dedi: "Birisi beraber gidelim diyor. Zaten berabersiniz. Eş Genel Başkanımız Demirtaş demişti ki ' Mutlaka başkan olmak istiyorsan Devlet Beye başkan ol'.Şimdi hakikaten Devlet Beye başkan olmuşsunuz. Beraber yürüyorsunuz o yolda ama yağmur yağan yollarda değil kan döktüğünüz yollarda. Beraber ıslandınız, dökmüş olduğunuz kanda. " Baydemir, isim vermeden Başbakan Binali Yıldırm'ın sözlerini anımsatarak "Abigik gubidik başbakanlar diyor. Abudik gubidiklerin oluşturacağı sisteme hayır diyoruz hep birlikte" dedi.