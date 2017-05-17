(Görüntülü Haber) Nuri Okutan: Trump seferinden zafer çıkarmaya çalışmak milleti ahmak yerine koymaktır

Nursima KESKİN / ANKARA, () - BAĞIMSIZ Milletvekili Nuri Okutan, Türkiye'nin kapana kısıldığını savunarak "Trump seferinden zafer çıkarmaya çalışmak milleti ahmak yerine koymaktır." dedi. Bağımsız Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretini değerlendirdi. Nuri Okutan “Trump seferinden zafer çıkarmaya çalışmak milleti ahmak yerine koymaktır. Kendi küçük ikballeri için Kuzey Irak'ta doğuma neden olanlar Kuzey Suriye'de de yeni doğumu kabullenme içine girmişlerdir. Ülkemiz yöneticileri Türkiye'nin kapana kısılmasına neden olmuşlardır. Sayın Erdoğan tıpkı Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgale teşvik edilmesi gibi kendisinin de Arap baharının içine çekildiğini hala anlamış değil. Arap baharı Türkiye ve İslamcılığa karşı kurulmuş bir tuzaktı. Küresel ve bölgesel güçlerin hiçbiri Türkiye'yi Suriye, Mısır, Libya, Tunus'ta kısacası Arap dünyasında istemiyor. Suriye'de ülkemizi bir set gibi çeviren yeni yapı 'Yeni Osmanlıcılığın ' ve 'İttihad-ı İslam' anlayışının ölüm fermanı olarak önümüze konmuştur. Onun için ABD, Rusya ve bilimum batı ve doğu ülkelerinin koruması altına alınmıştır. İslamcılık ve Osmanlıcılık iddiasındaki bir kadronun kendi nihai amaçlarını öldürmesi acınası bir durumdur. Asıl acınası olan da dünyayı fethetmeye kalkışanların bırakın en küçük fethi ülkemizin var oluşunu tehlikeye atmalarıdır. İşi daha da kötüsü Batı Azerbaycan'dan başlayıp Nahçivan'a İran sınırı boyunca devam edip Irak sınırına ve Irak sınırından Suriye'ye ve oradan da Akdeniz'e uzanan hat boyunca ülkemizin önüne iki set çekilmek üzeredir. Önce Kürt arkada Şii seddi. Bunun nedeni başımızdakilerin Enver Paşa'yı aşan maceracı politikalarıdır. Bu iki set ülkemizi hem Türk dünyasından hemde Arap İslam dünyasından koparmak üzere inşa edilmektedir." diye konuştu. "ORTADA TRUMP'I AŞAN TÜRKİYE'Yİ KAPANA KISTIRMA POLİTİKALARI VARDIR" Nuri Okutan ziyaret ile Türkiye'yi kapana kıstıran ABD'den kurtuluş beklendiğini savunarak şöyle konuştu: "Ortada Trump'ı aşan ve hatta ABD'yi aşan Türkiye'yi kapana kıstırma politikaları vardır. Türkiye'nin kendisini kapana kıstıranlardan kurtuluş beklemesi abesle iştigal etmektir. Bu seferden zafer çıkarmaya çalışmak milleti yerine koymaktır. Boş yere Rusya ve ABD'ye yalvarmak acizliktir. Başımıza bela sarmaya çalışanlardan medet ummanın ne anlamı olabilir ki. Ülkemizi saran kapandan kurtulmak için iktidar ve politika değişikliğine ihtiyaç vardır. Ütopik ve ideolojik parti ve politikalar yerine Atatürk'ün rasyonel dış politikasını uygulayacak kadrolar acilen iş başına gelmelidir. Kürtleri ve Şiileri Türkiye'ye düşman eden mezhepçi ve ayrımcı politikalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Atatürk'ün yaptığı gibi devlet bütünlüğümüzü muhafaza için çevremizde bir dost kuşağı oluşturmalıyız. ABD ve Rusya'ya kulluğa koşmaya değil bin yıldır olduğu gibi birlikte ve yan yana barış içerisinde yaşamaya ihtiyacımız var. Suriye'ye barış gelmeli ve dış güçler Suriye'den çekilmelidir. Türkler ve Kürtler. Şiiler ve Sunniler. IŞİD bitecek, ABD ve Rusya gidecek. Biz yine baş başa kalacağız. Gereksiz düşmanlıklarla geleceğimizi yıkmayalım."