(Görüntülü Haber) Muharrem İnce: Gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de burs vereceğim (2)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihlerinde gençlere 500'er lira ihtiyaç bursu vereceğini açıklayarak, "Sarayı 6 ay suretiyle halka açacağım. 6 ay sonra orayı kapatacağım ve tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanları adaylarıyla görüşmek için randevu talep ettiğini söyleyen Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile bugün 17.30'da görüşeceğini belirterek şöyle konuştu: "Selahattin Demirtaş’tan randevu istemedik; Adalet Bakanlığı'ndan izin istedim. Çarşamba Demirtaş’ı ziyaret edeceğim. Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'dan yanıt bekliyorum. Erdoğan nerede isterse giderim. Saraysa saray, parti genel merkeziyse oraya da giderim. Bizim derdimiz Sayın Erdoğan'ı değiştirmek, indirmek değil bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek. Erdoğan'ı değiştirsek de durum değişmez; mutlu azınlık var, çoğunluk mutsuz. Bozuk düzeni değiştirmek için geliyorum ben. Döviz inerse, faizler inerse, işsizlik rakamları inerse, bunlar olacaksa, gübre fiyatı inerse, Erdoğan da insin o zaman. 80 milyon bir kenara, o bir kenara ama derdimiz o değil; derdimiz bozuk düzen. Medya susmuş, iş dünyası korkmuş. Medyadan, iş dünyasından zerre umudumuz yok, umudum millette. Fakir fukara millete inanıyorum, devrimi gerçekleştirecek." Seçildiği takdirde ilk işinin 'cumhurbaşkanına hakaret' konusunu gündemden çıkarmak olacağını ifade eden İnce, "Meydanlarda cumhurbaşkanına hakaret de edilmeyecek. 'cumhurbaşkanına hakaret' maddesini kaldıracağız. Eleştirirse eleştirir, küfür etmediği sürece ortadan kaldıracağız. Niye hakaret etsin yurdumun insanı bana. Ben onları germeyeceğim ki tezek demeyeceğim ki. İlk işim, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ konusunu gündemden çıkartacağız" dedi. ‘19 MAYIS VE 29 EKİM'DE BURS VERECEĞİM’ Cumhurbaşkanı olduğu takdirde gençlere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'da burs vereceğini vadeden Muharrem İnce şunları söyledi: "Siyasette önümüzdeki dönemde uzay madenciliğini tartışacağız. Hurafeler değil bilim konuşacak insanlar. ‘Kuantum’ diyen cumhurbaşkanı olacak, ‘Endüstri 4.0’ diyen cumhurbaşkanı olacak; Türkiye’nin dili bu olacak. Türkiye için hayallerimi anlatacağım, gelecek vizyonumu anlatacağım. Bir öneride bulunuyorum: Erdoğan ‘muasır medeniyet seviyesine çıkacağız, aşacağız’ diyor, mutlu oldum. Çağdaş uygarlık düzeyini geçmiş toplumlarda adaylar karşılıklı çıkıyor tartışıyorlar. Türkiye ile ilgili hayallerimizi anlatalım. Emeklilere bin lira verilecekmiş, çok güzel kutluyorum. Benim derdim gençler, çocuklar benim derdim, geleceğimiz. 16 yıl fizik anlattım. Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı olduğumda gençlere ilk müjdemi veriyorum: 19 Mayıs ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermeniz için 500 TL para veriyoruz. Gençlik ve Cumhuriyet bursu. Sarayı 6 ay suretiyle halka açacağım. 6 ay sonra orayı kapatacağım ve tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. İlk 5 bine girmiş çocuklara vereceğim orayı. Bilim merkezi yapacağım."