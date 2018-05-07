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(Görüntülü Haber) Muharrem İnce'den, Temel Karamollaoğlu'na ziyaret (2)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadit Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı...

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Saadit Partisi (SP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. 24 Haziran'da gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanları adayları ziyareti kapsamında ilk olarak SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. Beraberinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte SP Genel Merkezi'ne gelen Muharrem İnce, Karamollaoğlu'nun makam odasına geçti. İki Cumhurbaşkanı adayı burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. İnce ile Karamollaoğlu'nun görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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