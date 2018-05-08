Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

(Görüntülü Haber) Muharrem İnce'den, Akşener'e ziyaret

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti. 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaret etti. 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında ikinci durağı İYİ Parti oldu. Dün, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce, bugün ise Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte İYİ Parti'ye gelen İnce'yi parti yetkilileri karşıladı. İnce daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. İki aday, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti. İnce ile Akşener'in, görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314