İhsan YALÇIN - İstanbul () - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı. CHP, bugün cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP'nin Yalova milletvekili Muharrem İnce'yi aday göstereceği belirtiliyor. İnce bu sabah ailesiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Muharrem İnce'nin yanında eşi Ülkü İnce, oğlu Salih Arda İnce ve gelini İdil Göknil İnce yer aldı.
(Görüntülü Haber) Muharrem İnce; biz hazırız
İhsan YALÇIN - İstanbul () - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği belirtilen Muharrem İnce, twitter hesabından eşi, oğlu ve geliniyle birlikte çektirdiği fotoğrafı "Biz hazırız" notuyla paylaştı. CHP, bugün cumhurbaşkanı...
04 Mayıs 2018 Cuma 09:16
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